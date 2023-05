Festa dell'Europa, Empoli in Azione: "Nessuna risposta dal Comune alle nostre proposte"

"Oggi come Empoli in Azione vogliamo festeggiare il 9 maggio la festa dell’Europa. La data ricorda la storica dichiarazione dell’allora ministro degli esteri francese Robert Schuman che di fatto gettò le basi per un’Europa fatta di pace e di collaborazione fra i popoli. Avevamo proposto alla nostra amministrazione comunale alcune iniziative per rendere visibile e condivisa questa festa - dichiara in una nota Luca Ferrara di Empoli in Azione - ma purtroppo al momento non sono giunte né risposte ne prese di posizioni politiche". Tra le proposte vi erano: un Consiglio comunale straordinario dedicato alla festa dell'Europa, la proposta di una delibera in cui il "nove maggio di ogni anno, siano resi gratuiti tutti i musei comunali presenti sul nostro territorio a tutti i cittadini europei che vorranno visitarli", la proposta al Consiglio regionale della Toscana "perché anche quella assemblea deliberi la gratuità dei musei regionali nella giornata del 9 maggio di ogni anno per i cittadini comunitari" e infine la richiesta alle direzioni scolastiche del circondario che il 9 maggio "venga letta nelle classi la dichiarazione di Schuman e che sia data notizia della festa dell’Europa".

"Riteniamo questo silenzio poco opportuno - prosegue Ferrara - in questo particolare momento storico. In un frangente in cui le destre orientano la politica europea verso modelli identitari, nazionalisti e xenofobi, le voci degli eredi di Altiero Spinelli, Alcide De Gasperi, Ada Rossi avrebbero dovuto anche oggi essere forti e decise, nel chiedere una Europa dei diritti, di inclusione e di pace".

"Come partito politico, nella giornata della festa dell’Europa vogliamo anche ricordare e rendere omaggio alla figura di Guido Sacconi, morto pochi giorni fa - conclude Luca Ferrara di Empoli in Azione - un grande parlamentare europeo che aveva condiviso la sua esperienza politica coinvolgendo tanti ragazzi e giovani nel "sogno Europeo". Viva l’Europa".