Festa dell’Europa: le iniziative del Consiglio regionale

Nel giorno dedicato all’Europa, il Consiglio regionale ha aperto la porta del Media Center dedicato a David Sassoli che, come ha ricordato il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo, “nella sua azione politica, da presidente del Parlamento, a Strasburgo, ha riacceso la speranza di costruire un’Europa diversa, migliore, finalmente dei popoli”.

Tante le iniziative presentate durante la conferenza stampa dal presidente Mazzeo con il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli e il presidente della commissione Politiche europee e relazioni internazionali Francesco Gazzetti.

Sono stati raddoppiati i fondi, portati a 20mila euro, per il Premio miglior tesi di laurea David Sassoli, e aumentato il numero dei vincitori da tre a cinque. Il primo riceverà 6mila euro, gli altri quattro 3mila e 500. La scadenza del termine per partecipare è il 31 luglio e il tema, per un premio che è stato istituzionalizzato con una legge dall’ultimo Consiglio regionale, resta lo stesso: ‘L’Europa, le regioni e i cittadini’.

“Voglio ringraziare la commissione Politiche europee e relazioni internazionali per il lavoro portato avanti in questi anni. Serve più Europa – ha ricordato il presidente Mazzeo – e la Toscana raccogliendo l'eredità di un grande toscano come David Sassoli, vuole avvicinare l'Europa ai cittadini. E lo fa istituzionalizzando i Premi tesi di laurea David Sassoli che sono un investimento sui nostri giovani che ci aiuteranno a costruire un'Unione Europea migliore e incontrando, il 16 maggio prossimo, Nana Malashkia, attivista georgiana che l’8 marzo, a Tbilisi, ha sventolato con coraggio la bandiera europea, simbolo di libertà, democrazie e diritti umani, usandola come scudo contro gli idranti della polizia che tentavano di fermare la protesta. Infine stasera i nostri monumenti saranno illuminati di blu. Un messaggio di speranza perché l’Europa è prima di tutto speranza”.

“Da poche settimane – ha concluso - sono relatore del dossier sulla concorrenza del Comitato Europeo delle Regioni e noi abbiamo la necessità di fare sentire di più le voci delle città e delle regioni in Europa. E per farlo è necessario modificare alcune norme per fare in modo che i suoi pareri abbiamo un peso maggiore. Lo abbiamo proposto come delegazione del Partito socialista europeo e sono contento che il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani la pensi come noi”.

Il presidente della commissione Politiche europee e relazioni internazionali Francesco Gazzetti ha voluto ringraziare per il lavoro svolto tutti i membri della commissione e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per una legge, quella sul Premio Sassoli, che è stata approvata all’unanimità. “Istituzionalizzando il premio - ha spiegato - lo lasciamo in eredità a quelli che verranno per onorare la figura di David Sassoli. Premi che verranno consegnati l’11 gennaio, giorno della morte del politico toscano”.

“L’incontro con Nana Malashkia - ha proseguito - nasce invece dalla missione della commissione a Bruxelles. I contatti continui hanno portato all’incontro del 16 maggio in cui ci spiegherà il perché di quel gesto e di cosa abbia rappresentato per lei”.

Anche il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli ha ringraziato la commissione Europa per il lavoro svolto. “Un lavoro riconosciuto dal voto unanime alla legge sul Premio Sassoli”. “Annunciare le iniziative per la Festa dell’Europa nel Media Center dedicato a David Sassoli - ha proseguito - è per noi motivo di orgoglio. È una Festa che vogliamo condividere con le nostre amministrazioni comunali. Illuminare i nostri monumenti e i nostri municipi di blu è un segnale di libertà e di festa. Un messaggio di pace che nasce dalla Toscana che sempre più si distingue come Regione d’Europa. Un messaggio di pace che parte dalla Toscana, rivolto soprattutto all’Ucraina dove una guerra, che fa molti morti ogni giorno, rischia oramai da troppo tempo di passare inosservata”.

Erano presenti alla conferenza stampa anche i consiglieri regionali Cristina Giachi, Valentina Mercanti, Massimiliano Pescini e Andrea Vannucci.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale