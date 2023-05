Conference League, arriva il Basilea contro la Fiorentina: la viabilità

Giovedì 11 maggio lo stadio Franchi ospiterà la partita di andata della semifinale di Conference League che vedrà la Fiorentina scendere in campo contro il Basilea. L’incontro inizierà alle 21.

Su disposizione della Questura saranno istituiti nella zona dello stadio provvedimenti già adottati in occasione degli incontri giudicati più impegnativi per l’ordine pubblico. Quindi i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) il fischio d’inizio. Ma, in previsione dell’arrivo fin dalla mattina dei supporter svizzeri, tutta la zona riservata alla tifoseria ospite sarà chiusa dalle 9. In dettaglio si tratta di piazza Berlinguer, viale Fanti (area sul retro della Misericordia San Piero Martire), viale Paoli, viale Valcareggi, viale Nervi, piazzale Campioni del ’56 dove fino alle 24 saranno in vigore divieti di sosta e transito. All’interno di questa area le attività economiche dovranno rimanere chiuse l’intera giornata. Per consentire l'allestimento delle barriere di prefiltraggio il mercato rionale Fanti dovrà chiudere entro le 13.

Inoltre, per agevolare la salita dei tifosi ospiti sui bus navetta diretti allo stadio (via viali), dalle 17 potrà essere attuata una interdizione temporanea della circolazione in piazza Indipendenza tra via XXVII Aprile e via Ridolfi con deviazioni del trasporto pubblico.

Per info consultare il sito di Autolinee Toscane (www.at-bus.it).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa