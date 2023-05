Dai funerali di Matteo Moriani un'occasione per aiutare la famiglia

Si è tenuto ieri nella chiesa di Sant'Andrea a Santa Croce l'ultimo saluto di amici e parenti a Matteo Moriani, 32enne scomparso in un tragico incidente tra Sovigliana e Vitolini in via Pietramarina. I funerali sono stati celebrati da don Donato Agostinelli, tra il dolore e la rabbia per quella vita strappata troppo presto ai suoi affetti.

La compagna Denise è infatti in attesa di un figlio, che purtroppo non conoscerà l'amore del padre per un incidente ancora troppo irreale da digerire. La gioia per l'arrivo di un bambino o una bambina (il sesso verrà svelato a giorni) e quella per la nuova casa già arredata per una vita a tre, è stata purtroppo spezzata troppo presto.

A sostegno di lei e del nuovo arrivato, gli amici hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere economicamente la famiglia di Matteo Moriani e per tenere vivo il sogno del food truck, che aveva portato in Italia dopo la sua esperienza di Tenerife. Si può contribuire qui.