Giornata per le vittime del terrorismo, il ricordo di Empoli in Azione

Oggi 9 maggio si celebra la giornata nazionale in ricordo delle vittime del terrorismo. Come partito politico Empoli in Azione vogliamo ricordare delle vittime spesso dimenticate nei ricordi e nelle celebrazioni ufficiali: i bambini e le bambine vittime di atti terroristici. Nella strage alla stazione di Bologna furono sette i bambini morti; nell’attentato alla Sinagoga di Roma avvenuta nell’ottobre del 1982 morì un bambino di soli due anni. Anche questo è stato il terrorismo, così come le mafie, che hanno ucciso bambini e bambine, vittime ignari di disegni folli e criminali. Come partito politico, chiediamo alla amministrazione comunale, di intestare un parco giochi o un’ala della biblioteca presenti nel nostro Comune, per onorare la loro memoria e per ricordare il loro sacrificio.

Vogliamo qui ricordare i loro nomi: (strage stazione di Bologna) Eckhardt MADER Kai MADER Angela FRESU (3 anni) Luca MAURI (6 anni) Sonia BURRI (7 anni) Francesco FRESA (14 anni) Manuela GALLON (11 anni) (Attentato alla sinagoga di Roma) Stefano GAY TACHE’ (2 anni)

Empoli in Azione