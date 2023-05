Gruppo di giovani rapina 17enne a Firenze, via scarpe e cellulare

Mentre stava tornando a casa, prima di mezzanotte, è stato accerchiato da un gruppo di giovani sconosciuti che lo hanno minacciato con una pistola finta e rapinato. La brutta disavventura è accaduta ad un 17enne, lunedì sera in via Canova. Il giovane dopo il fatto è tornato a casa e ha raccontato tutto al padre, che ha allertato il 112 e il 118, poi è stato trasportato in ospedale per le contusioni riportate.

Secondo quanto ricostruito gli aggressori, cinque giovani sembrerebbe di origini straniere, lo avrebbero prima accerchiato e poi bloccato per le spalle, minacciandolo con l'arma finta di consegnare tutti i suoi averi. Il 17enne avrebbe provato a reagire ma i cinque lo avrebbero bloccato portandogli via scarpe, cellulare e una sigaretta elettronica. Dopo la rapina, in cui il 17enne sarebbe anche stato spintonato, il gruppo è fuggito.