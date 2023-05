Il Bisonte Firenze, Emma Graziani farà ancora parte della prima squadra

Il Bisonte Firenze è lieto di comunicare che Emma Graziani farà ancora parte del roster della prima squadra per la serie A1 2023/24. Per la centrale livornese, non ancora ventunenne, sarà la terza stagione con questa maglia: arrivata a Firenze nel 2021, Emma è stata protagonista di continui miglioramenti sia in attacco che a muro, guadagnandosi la conferma con Il Bisonte e anche la prima convocazione in nazionale maggiore, con il ct Mazzanti che ha scelto di inserirla fra le trenta che parteciperanno alla VNL. “Il Bisonte per me ormai è una seconda famiglia – racconta Emma Graziani -, nella quale ho imparato tanto e che mi ha fatto crescere molto, quindi non posso che essere contenta di farne parte anche per la prossima stagione. Quest’anno non è andato come ci aspettavamo: avevamo iniziato con determinati obiettivi che non siamo riuscite a raggiungere, ma sono contenta della reazione che ha avuto la squadra in quest’ultima parte di stagione, cosa non facile visto il periodo da cui venivamo. Siamo andate vicine ad un traguardo importante e ce la siamo giocata fino alla fine. Per l’anno prossimo, essendo una squadra completamente nuova, inizialmente dovremo trovare le intese e creare affinità tra di noi: il primo obiettivo è sicuramente quello di cercare di fare il meglio possibile per poter arrivare tra le prime otto, poi si vedrà”.

Il Bisonte desidera contestualmente salutare con stima e affetto tutte le altre componenti della prima squadra, augurando loro un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera e ringraziandole per l’impegno e la professionalità mostrate negli anni di permanenza a Firenze. Nominandole una per una, in ordine di ‘anzianità’, ringraziamo Sylvia Nwakalor (quattro stagioni da bisontina), Celine Van Gestel, Sara Panetoni, Terry Enweonwu e Bianca Lapini (tre stagioni), Silvia Lotti, Amandha Sylves e Jolien Knollema (due stagioni), Britt Herbots, Rhamat Alhassan, Gaia Guiducci, Anna Adelusi, Dayana Kosareva e Ofelia Malinov (una stagione).

Ufficio Stampa Il Bisonte Firenze