Il Sottosegretario Tripodi e l'Onorevole di FdI Donzelli in città a sostegno di Manuela Del Grande

Il Sottosegretario Maria Tripodi e l'Onorevole di FdI Giovanni Donzelli a sostegno della candidatura di Manuela Del Grande Sindaco. I due politici saranno il prossimo 10 maggio a Santa Maria a Monte a sostegno della candidata del Cdx alle prossime elezioni comunali.

Il deputato Donzelli sarà in città alle ore 15.45 presso la sede del comitato elettorale, in via Grazie 4, mentre Maria Tripodi, sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale, sarà a Santa Maria a Monte alle ore 18, sempre presso la sede del comitato.