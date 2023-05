La Racchetta festeggia 25 anni a Montespertoli con un nuovo mezzo

La Racchetta, associazione di volontariato attiva nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi e nella Protezione Civile, in tutte le sue forme, fu fondata circa 50 anni fa.

La sezione di Montespertoli fu inaugurata nel 1998 ad opera di pochi volontari, alcuni dei quali ancor oggi in servizio attivo.

Negli anni la sezione è cresciuta come numero di volontari (oggi ne conta poco meno di 100) e come quantità e qualità dei mezzi antincendio e attrezzature varie di soccorso, che vanno dalle semplici motoseghe alle idrovore alle torri faro per poter intervenire tempestivamente in ogni tipo di calamità.

Recentemente ai Volontari specializzati AIB (Antincendi Boschivi, riconosciuti dalla Regione Toscana) si è aggiunto un agguerrito gruppo di operatori Alto Rischio, riconosciuto dal Ministero dell’Interno, formato con appositi corsi ed esami effettuati presso i Vigili del Fuoco.

I volontari alto rischio possono operare, in collaborazione coi vigili del fuoco, in ambiti precedentemente esclusi dall’attività dell’Associazione.

Attualmente la Base di Montespertoli, a seguito dell’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato, dispone di quattro squadre delle quali due sempre pronte a partire entro cinque minuti dall’allarme incendio.

E proprio questo nuovo mezzo antincendio sarà ufficialmente inaugurato sabato prossimo, 13 maggio, in occasione della celebrazione del venticinquesimo compleanno della Sezione, che si terrà a Montespertoli, in Piazza del popolo, a partire dalle ore 10.30 e si concluderà alle 12,30 con un festoso carosello dei mezzi di soccorso che percorreranno varie strade del comune.

I volontari invitano tutti gli amici, i simpatizzanti e la cittadinanza tutta a partecipare a questa festa, che è festa di tutti, perché la Racchetta è patrimonio comune, senza nessuna distinzione.