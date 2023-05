Le cover dei Pink Floyd per Turchia e Siria con Note di solidarietà a Vinci

I successi di un gruppo storico come i Pink Floyd riprodotti da un gruppo di musicisti locali, i Pink Space, in un concerto a fine benefico. È la serata organizzata da Comune e Misericordia di Vinci, in programma il 12 maggio al Teatro della confraternita: l'evento si chiama 'Note di solidarietà' ed è a ingresso gratuito ma con la possibilità di fare offerte che poi andranno alle persone colpite dal tremendo terremoto in Turchia e Siria. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 0571 56692.

“Una bella occasione per aiutare chi ha bisogno e allo stesso tempo ascoltare ottima musica - commentano il sindaco Giuseppe Torchia e l'assessore al Coordinamento eventi e manifestazioni del Comune di Vinci Paolo Frese -. E poi le cover dei Pink Floyd sono un evergreen, per tutte le generazioni. Siamo molto contenti di aver organizzato questo appuntamento. Tutti possono partecipare e aiutare due popolazioni che sono state devastate dal terremoto”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa