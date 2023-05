Le invenzioni delle scuole di Pistoia in una mostra

Oltre 100 invenzioni realizzate nelle scuole pistoiesi sono esposte nel Giardino delle Invenzioni, mostra aperta sino a domenica 14 maggio nel suggestivo convento di San Domenico a Pistoia.

L’ingresso è libero con orario dalle 10 alle 18 e i visitatori troveranno i tanti stand dedicati ai Prodotti d’ingegno cui hanno lavorato più di 2mila studenti di decine di scuole della provincia di Pistoia, da quelle dell’infanzia alle superiori, che hanno partecipato al concorso Sì... Geniale, promosso per la quinta edizione da Fondazione Caript.

Con i loro insegnanti ragazze e ragazzi sono stati chiamati a esprimere la propria creatività e a mettere alla prova le competenze acquisite inventando uno o più Prodotti d’ingegno di libera fantasia oppure dedicati alla scienza, all’arte (in collaborazione con Pistoia Musei), alla natura (in collaborazione con Gea – Green Economy and Agriculture) e, per la prima volta, anche alla robotica e all’intelligenza artificiale.

“Negli ultimi anni abbiamo triplicato il nostro impegno a sostegno della scuola – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri – che è a 360 gradi: dall’edilizia, alle dotazioni strumentali ai progetti per innovare la didattica. Sì... Geniale! quest’anno ha avuto una partecipazione senza precedenti, in pratica coinvolgendo tutti gli istituti del nostro territorio. La mostra in un’ambientazione così bella come il convento di San Domenico è il culmine di un lavoro che ha impegnato per mesi le classi e voglio ringraziare per questo studentesse e studenti, docenti e dirigenti scolastici. Chi visiterà l’esposizione, che è una vera e propria vetrina dell’ingegno, avrà senz’altro modo di stupirsi e anche di emozionarsi per quello che i nostri giovani sono stati capaci di fare”.

Un museo costruito nel cyberspazio dedicato a tante espressioni del sapere umano e da visitare con un tuffo nella realtà virtuale; un cestino per rifiuti che avverte come distribuire correttamente i materiali per la raccolta differenziata; un rullo modulabile che consente di imbiancare qualsiasi superficie con un solo passaggio di vernice; un sapone in una retina riciclata per lavarsi riducendo il consumo di acqua; un videogame di logica e strategia incentrato sulla difesa di una città dall’assalto di invasori: sono solo alcuni esempi delle invenzioni in mostra a San Domenico.

A valutarle e a decretare i vincitori del concorso (con premi sino a 5mila euro da utilizzare per acquistare materiale didattico, per innovare arredi e spazi nelle scuole o a viaggi educativi e formativi) è una giuria presieduta dalla climatologa Elisa Palazzi.

Docente dell’Università di Torino, la professoressa Palazzi è una ricercatrice di livello internazionale che, in particolare, dedica il suo lavoro alle montagne come “sentinelle del cambiamento climatico” ed è molto impegnata anche in attività divulgative per la tutela della natura.

In questo ambito, con la giornalista Sara Moraca è autrice del libro “Siamo tutti Greta. Le voci inascoltate del cambiamento climatico” dedicato a testimonianze di tante comunità che, nel mondo, subiscono le tragiche conseguenze del cambiamento climatico.

Oltre che essere presente in alcune giornate al Giardino delle Invenzioni, Elisa Palazzi sarà alla grande festa per proclamare i vincitori del Sì... Geniale!, che si svolgerà nel parco di Gea, alle porte di Pistoia, sabato 13 maggio alle ore 10 con le scuole che hanno partecipato al concorso.

Fonte: Ufficio Stampa