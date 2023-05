"Leggenda", il festival di Empoli della lettura e dell'ascolto al via: il programma

Tutto pronto per la settimana leggendaria 2023. A partire da domani, mercoledì 10 maggio 2023, giornata da 'Anteprima', scatterà il maxi calendario di iniziative di "Leggenda - Festival della lettura e dell'ascolto". Alla sesta edizione, la manifestazione empolese doc è pronta ad aprire le porte a bambine, bambini, ragazze, ragazzi da 0 a 14 anni di età, ma anche a famiglie e adulti, educatori, insegnanti, esperti e semplicemente a tutti coloro che hanno voglia di curiosare nella rassegna fatta di cultura, teatro, incontro e divertimento. Numeri alla mano, sono un centinaio gli appuntamenti rivolti al pubblico che si terranno nei luoghi del festival nei pomeriggi di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 e nelle intere giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio. Moltissime le occasioni per partecipare agli incontri e ai laboratori, agli spettacoli, alle animazioni, tutti rigorosamente a ingresso gratuito. Senza trascurare gli innumerevoli incontri con l’autore che vedranno coinvolte le 124 classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio. Tutto organizzato dalla biblioteca comunale Renato Fucini (direzione artistica e progettazione) in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro (direzione artistica della sezione ascolto), il Centro Studi “Bruno Ciari”, le librerie cittadine Libreria NessunDove, Libreria Rinascita e La San Paolo Libri & Persone, il liceo delle scienze umane Il Pontormo e con il sostanziale supporto di Regione Toscana, VoipVoice – Inside Factory, PromoCultura e Unicoop Firenze. Quest'ultima contribuisce all'iniziativa anche fornendo il materiale di cancelleria per i laboratori in programma, realizzando, per i piccoli partecipanti, una sacca in cotone riutilizzabile con il logo dell'evento e un kit di ristoro e organizzando, per autori e attori protagonisti del festival, un punto ristoro con caffè e snack in biblioteca.

Il programma completo della manifestazione, che prevede sia eventi a ingresso libero sia eventi a numero chiuso e un’attenzione ancor più forte all’accessibilità, all'inclusività e all'alta leggibilità, è disponibile online sul sito leggendafestival.it. Sullo stesso portale è possibile effettuare la prenotazione per gli eventi a numero chiuso, per quelli andati già esauriti è comunque possibile effettuare la prenotazione in lista di attesa: in questo modo, qualora una persona prenotata disdica, si riceverà una mail da Eventbrite. Ci sono ancora posti disponibili in occasione di eventi per tutte le fasce d’età: per ulteriori informazioni o per essere 'guidati' nelle procedure di prenotazione è possibile chiamare in biblioteca al numero 0571 757873: il bibliotecario o la bibliotecaria indicheranno gli eventi a cui è possibile ancora prenotarsi e aiuteranno l'utente, in caso di necessità, a eseguire la prenotazione.

"Leggenda" non è solo incontri per bambini e ragazzi, ma propone una serie di appuntamenti rivolti al pubblico adulto, fra i quali anche tre iniziative serali, in programma dalle 21.30 all'interno di Viruslibro, con Francesca Giannone, Camilla Ghiotto e Dario Ferrari al Palazzo delle Esposizioni. Da mettere in agenda, fra l'altro, venerdì (ore 18.30, biblioteca comunale) la presentazione del libro “50 menti visionarie. Le persone geniali che ci hanno condotto all’era digitale”, Trèfoglie, 2022 di Simone Terreni, alla presenza dell'autore; sabato (ore 11.30, libreria La San Paolo libri & persone), la presentazione di “Nata in via delle Cento Stelle – Gatti, biciclette e parolacce: tutta la galassia di Margherita Hack”, Mondadori, 2022, a cura della Libreria La San Paolo libri & persone, alla presenza dell'autore Federico Taddia; sabato (ore 17.30, Cenacolo degli Agostiniani), la tavola rotonda “Il suono dei libri alla radio”, con Marino Sinibaldi, Barbara Schiaffini, Paolo Di Paolo, Elena Rocco, Armando Traverso e Lidia Pantaleo, con Teresa Porcella nelle vesti di moderatrice (a cura dell’Associazione SciogliLibro); sabato (ore 18.30, Museo del Vetro), l'incontro di lettura di poesie "Le parole sono perle" con Chiara Carminati.

Fra le iniziative da non perdere, all'interno di "Battiti leggendari", appendice dedicata al tema delle mafie, della legalità e della conoscenza della Costituzione, domenica (ore 16, Palazzo delle Esposizioni), l'appuntamento con Andrea Franzoso e Daniel Zuccaro che vede al centro il libro "Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zuccaro", De Agostini, 2022, e (ore 17.30, biblioteca comunale) la presentazione del libro "La scuola più bella che c’è. Don Milani, Barbiana e i suoi ragazzi”, Mondadori, 2023, con Francesco Niccolini, Sandra Gesualdi e Luigi D'Elia. C'è poi il capitolo 'incontri formativi e divulgativi' fra i quali giovedì (ore 17.30, Museo del Vetro) la presentazione del libro “Piccole bellezze. Pedagogia ed estetica nei servizi per l’infanzia”, edizioni junior, 2022, a cura del Centro Studi Bruno Ciari; venerdì (ore 17, Cenacolo degli Agostiniani) l'incontro con Sante Bandirali su “Libri accessibili e inclusivi”; venerdì (ore 18, Palazzo delle Esposizioni ) l'iniziativa con Manlio Castagna su "Il medioevo dalla A alla Zazzera: ovvero i tempi bui sotto un’altra luce”; sabato (ore10, Cenacolo degli Agostiniani), l'appuntamento con Beniamino Sidoti su “Cose che si imparano dentro un gioco”; domenica (ore 10, biblioteca comunale), l'incontro con Ilaria Tagliaferri su “Almeno questi! La quindicesima edizione della bibliografia di base della biblioteca per bambini e ragazzi”.

INFORMAZIONI - Tutto il programma completo, che prevede anche importanti collaborazioni internazionali, senza dimenticare la mostra mercato del libro, il 'Nido dei nidi' e decine di ospiti in arrivo da tutta Italia, è online su leggendafestival.it.

Leggenda è anche spettacolo: il cartellone di Giallo Mare Minimal Teatro

Finalmente torna Leggenda, festival della lettura e dell’ascolto, l’evento più atteso dell’anno, organizzato dal Comune di Empoli. Tanti gli eventi in cartellone e molti di questi a cura di Giallo Mare Minimal Teatro, che sono adatti al pubblico dei più piccoli.

"La parte del programma di Leggenda a cura di Giallo Mare - afferma Renzo Boldrini - è realizzata nei teatri della città intesa come scena diffusa, gli spettacoli teatrali serali si svolgeranno al Minimal Teatro, sede della compagnia e altre performances animeranno il centro storico, oltre che il Palazzo delle Esposizioni, la Libreria Rinascita e la Biblioteca comunale"

"Leggenda è l’unico festival di promozione della lettura con una sezione specifica legata all’ascolto inteso come campo di interazione fra lettura ad alta voce e animata e le arti sceniche e mediali per produrre e ospitare opere, percorsi di ricerca, relazioni fra scrittori e performer capaci di sperimentare pratiche esperenziali, formative, innovative legate all’arte della lettura e dell’ascolto consapevole a cominciare dai più piccoli" aggiunge Vania Pucci.

Al Minimal Teatro si susseguiranno alcuni spettacoli da non perdere

Il tenace soldatino di Piombo di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara della compagnia Teatro delle Apparizioni (giovedì 11 maggio alle 21); Il fiore azzurro con Daria Paoletta, allestimento della Compagnia Burambò,(venerdì 12 maggio alle 21); Tarzan-ragazzo selvaggio, spettacolo di Francesco Niccolini e Luigi d’Elia, produzione della compagnia Teatro INTI ( sabato 13 maggio alle 21) e Sulla rotta dell’isola del tesoro regia e drammaturgia di Renzo Boldrini e Simone Martini produzione della compagnia Kanterstrasse con Giallo Mare (domenica 14 maggio alle 19).

Le vie della città saranno invase da spettacoli e animazioni itineranti, tra pirati e passeggiate con racconto in cuffia.

Al Palazzo delle esposizioni verrà presentata la nuova produzione di Giallo Mare L’omino dei sogni lettura recitata e divertente, testo di Renzo Boldrini, liberamente tratto dall’opera omonima di Gianni Rodari, interpretato da Alice Bachi. (Giovedì 11 maggio alle 17 e alle 18.30- saletta rossa; sabato 13 maggio alle 11, alle 17 e alle 18.30 -palco centrale; domenica 14 maggio alle 10.30 e alle 16 -palco centrale).

Altra divertente lettura per bambini è Giovannino dei Draghi della Compagnia Burambò messo in scena da Daria Paoletta (sabato 13 maggio alle 10 alla Libreria Rinascita; sabato 13 maggio alle 16.30 e alle 17.30 al palazzo delle esposizioni- Saletta Rossa; domenica 14 maggio alle 11 al palazzo delle esposizioni- Saletta Rossa).

L’autore e attore Giorgio Scaramuzzino presenterà il suo ultimo libro con un omaggio a Rodari, Il dubbio (Bibliolibrò, 2023). Nato in collaborazione con l'illustratore Sergio Olivotti è un omaggio al maestro Gianni Rodari, che ha sempre considerato la punteggiatura una forza espressiva di grande rilievo. Parte necessaria di quella "grammatica" fantastica tanto amata dallo scrittore di Omegna(Venerdì 12 alle 18 alla Libreria Rinascita; sabato 13 maggio alle 11.30 al Palazzo delle Esposizioni; sabato 13 maggio alle 17 Biblioteca Fucini sala Maggiore e domenica 14 maggio alle 11.30 al Palazzo delle Esposizioni).

Ritorna lo spettacolo itinerante A spasso con Alice passeggiata con racconto in cuffie e figure, regia di Vania Pucci, produzione Giallo Mare Minimal Teatro.

La storia di Alice nel suo paese delle meraviglie si dipana per le strade di Empoli, una voce narrante attraverso le cuffie ci porta in un mondo incantato dove è necessario star con le orecchie e con gli occhi ben aperti perché il Bianconiglio con il suo orologio da un momento all’altro potrebbe apparire e se succede lo dobbiamo seguire, un biscotto ci sarà da mangiare ed un succo da bere per entrare nella storia, attenzione alla regina di cuori che ci vuol sfidare a cricket. Ma quel simpatico ballerino e cantante chi è?

Un cappellaio! ma sembra proprio matto! Insomma una passeggiata buffa tenendosi per mano immaginando personaggi e incontri fantastici.

La performance è itinerante e si terrà nel centro storico di Empoli, partenza dal Chiostro degli Agostiniani (giovedì 11 maggio alle 17; venerdì 12 maggio alle 17; sabato 13 maggio alle 11 e alle 17; domenica 14 maggio alle 11 e alle 16).

Al palazzo delle Esposizioni il grande gioco dell’oca teatrale e Mappe sonore con Adriana Zamboni.

Si potranno ascoltare le sonorizzazioni e vedere “opere d’arte” realizzate dalle classi di scuola dell’infanzia e primaria durante i percorsi teatrali condotti da Giallo Mare Minimal Teatro.

Inoltre si potrà partecipare al gioco dell’oca, le cui caselle sono state disegnate da piccoli allievi delle scuole empolesi.

L'attrice animatrice condurrà il gioco e gli alunni si fronteggeranno mettendosi alla prova in piccole scene teatrali. (giovedì 11 maggio dalle 14 alle 18, venerdì 12 maggio dalle 14 alle 18, sabato 13 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, domenica 14 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18).

Al Minimal Teatro gli attori della compagnia Kanterstrasse cercano bambini e bambine per fargli recitare un ruolo da protagonista in un film sui pirati. L’attività prevede un vero e proprio set cinematografico e alla fine si vedranno insieme le scene girate.

(Sabato 13 maggio e domenica 14 maggio alle 10).

Da non perdere la grande festa finale di domenica 14 maggio a cura di Giallo Mare: in piazza dei Leoni alle 17 – 17-30 e 18 spettacolo di burattini al Gran teatrino Glug.

Dalle 17 alle 18.30 parata di strada con Pinocchio, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe a cura dei Chicchi d' Uva.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Per partecipare agli spettacoli è necessario prenotarsi obbligatoriamente collegandosi al sito www.leggendafestival.it, cercando l’evento e registrandosi online. Per informazioni Giallo Mare Minimal Teatro tel. 057181629, biglietteria@giallomare.it.