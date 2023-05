"Liszt e l'Italia", maratona pianistica al Pontedera Music Festival

Un fine settimana d’eccezione sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 al Museo Piaggio per il Pontedera Music Festival con "Liszt e l'Italia", una maratona pianistica dedicata al più grande virtuoso del pianoforte, con sette pianisti protagonisti assoluti del panorama concertistico internazionale attuale: Michele Campanella, Maurizio Baglini, Monica Leone, Francesco Libetta, Andrea Padova, Leonardo Colafelice, Fabrizio Soprano.

Un progetto fortemente voluto da Luigi Nannetti, Direttore artistico del Pontedera Music Festival, che giunto ai suoi primi cinque anni di vita, grazie al supporto della Fondazione Pisa, main sponsor, desidera diventare un punto di riferimento sempre più importante per il territorio regionale, scommettendo sulla partecipazione di un pubblico sempre più numeroso ed abituato ad una qualità crescente delle proposte concertistiche del cartellone annuale, redatto a quattro mani dalle due realtà che lo progettano: la Fondazione Piaggio e l’Accademia Musicale Pontedera.

"Il panorama offerto agli ascoltatori del Pontedera Music Festival parte dal 1830, ovvero quando Liszt aveva 19 anni (prima stesura della Romanesca) e giunge sino al 1886, anno della sua morte" afferma Michele Campanella, fra i grandi interpreti della maratona ed ideatore del percorso di sette concerti che partiranno dal pomeriggio di sabato 13 per arrivare a concludersi la domenica sera, con la ricostruzione del celebre duello pianistico Liszt-Thalberg svoltosi a Palazzo Belgiojoso, a Parigi, il 31 Marzo del 1837, che sarà narrato dal musicologo Gregorio Moppi, passando dalla seconda e la terza Année de Pèlerinage che si impongono per la grandezza della concezione architettonica, alle due Leggende francescane, una sintesi perfetta tra pianismo e poesia, e il Totentanz, con bagliori corruschi anche nella versione per solo pianoforte, o la nutrita serie di parafrasi su temi di Verdi, Bellini, Rossini, Donizetti, e la trascrizione dei Capricci di Paganini "per celebrare l’intero cammino del linguaggio musicale nell’Ottocento: per questo motivo si può considerare Liszt la figura-cardine del suo secolo".

I concerti sono tutti ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, effettuabile attraverso il sito ufficiale del festival: www.pontederamusicfestival.it. Per informazioni è possibile scrivere a: info@pontederamusicfestival.com o chiamare lo 0587 212124.