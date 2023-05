Marlene Kuntz in concerto, nuova data a Fucecchio

Si aggiungono altre 8 nuove date al Karma Clima Tour dei Marlene Kuntz. Tra le prossime tappe ci sarà anche Fucecchio il prossimo 15 giugno al Foody Beer Festival. Il ritorno in Toscana il mese successivo alla Festa della Birra ad Abbadia San Salvatore, il 15 luglio 2023. I biglietti sono disponibili qui: https://www.kashmirmusic.it/tour/marlene-kuntz-karma-clima-tour/

Sul palco Cristiano Godano (chitarra e voce), Riccardo Tesio (chitarre), Luca “Lagash” Saporiti (basso), Davide Arneodo (tastiere e violino) e Niccolò Fornabaio/Sergio Carnevale (batteria). In programma il repertorio tradizionale dei Marlene Kuntz insieme ai brani dell’ultimo album, “KARMA CLIMA” (Al-Kemi Records / Ala Bianca; distrib. Warner Music Italy / FUGA), disponibile in digitale, CD e vinile (https://found.ee/mk-karmaclima-album).

“Karma Clima”, l’ampio progetto dei Marlene Kuntz che unisce arte e sostenibilità, è diventato anche un documentario, in selezione ufficiale al 71. Trento Film Festival. Con la regia di Michele Piazza, il documentario, prodotto da Flash Future e Ala Bianca (produttore associato), racconta le tre residenze artistiche che hanno dato vita all’ultimo omonimo disco della band. Il film, inserito nella categoria “Proiezioni speciali”, ha ottenuto la menzione speciale EUSALP "in quanto l’elemento culturale, insieme al concetto di sostenibilità ambientale, inteso come condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza compromettere le possibilità delle generazioni future di realizzare i propri, diviene, in questo film, uno degli aspetti fondamentali per la riqualificazione sociale delle comunità montane del cuneese a rischio di spopolamento".

Il rider dei Marlene Kuntz è stato certificato Ecorider da Worldrise Onlus, poiché non prevede l’utilizzo di plastica monouso e imballaggio, minimizza gli sprechi e facilita il corretto smaltimento dei rifiuti. Durante il tour, i Marlene Kuntz utilizzano le borracce ufficiali dell'opera relazionale Uno Di Un Milione realizzata sul monte Pejo3000 nel Parco Nazionale dello Stelvio in Val di Sole per sensibilizzare comunità residente e Turismo sulla tutela del patrimonio idrico della Val di Sole.

Il processo di produzione di “KARMA CLIMA” interamente dedicato alla necessità di aprire un dialogo e un’operatività concreta in merito al cambiamento climatico, è stato inserito nel Rapporto Symbola “Io sono cultura” (https://www.symbola.net/ricerca/io-sono-cultura-2022/ ), nel capitolo “L’innovazione culturale che verrà”, come case history di successo.