Tamponamento a catena tra 7 auto e Fi-Pi-Li bloccata. Una mattina di passione per gli automobilisti che si sono trovati fermi tra Pontedera est e la diramazione per Pisa in direzione Mare, prima del distributore di benzina. Non ci sono feriti gravi. Sul posto sono state inviate due ambulanze dal 118 Pisa-Livorno per due feriti. Presenti anche i vigili del fuoco. Ci sono 5 km di coda, in crescita.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO