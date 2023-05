Nasce ufficialmente il Comitato Verbella a Santa Croce

Lo scorso 6 maggio si è tenuta la riunione tra molti residenti del quartiere Verbella ed è emersa la volontà da parte di tutti di costituire il Comitato Verbella.

Sono stati affrontati tutti i punti e tutte le tematiche che hanno dato luogo a questa unione d'intenti e a questa reazione dei residenti stessi.

Alla fine della riunione è stato stabilito che il giorno dopo si sarebbe creato il gruppo whatsapp attraverso il quale tutti avranno modo di richiamare l'attenzione degli altri e denunciare eventuali problemi nel quartiere e lo statuto del Comitato, il tutto è stato fatto nei tempi prestabiliti.

Decideremo una data in cui incontrarci a breve per firmare tutti i documenti e procedere alla registrazione ufficiale del comitato Verbella. Verbella finalmente avrà una protezione rispetto all'incuria a cui è stata lasciata in tutti questi anni.

Fonte: Comitato Verbella