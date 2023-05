Nonlobuttovia, 4 aperture tra Avane e Palazzo delle Esposizioni

Due sedi, un unico obiettivo: essere una opportunità di riuso e riciclo per tutti coloro che hanno bisogno di arredare la propria casa o cambiare alcuni mobili per esempio, oppure, trovare quell’indumento anche di stagione che manca o quell’oggettistica utile per la casa.

Questi sono “Nonlobuttovia Mobili” al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra e ad Avane, a La Vela ‘Margherita Hack in via Magolo, 32.

Ecco quali saranno le aperture nel mese di maggio da segnare in agenda e non farsele scappare: Nonlobuttovia Avane, aprirà le sue porte domenica 14 maggio 2023, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Mentre Nonlobuttovia Mobili vi aspetta giovedì 11, domenica 21 e giovedì 25 maggio 2023, dalle 10 alle 12.30.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa