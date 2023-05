Nuovi volontari antincendio, parte il corso con prova sul campo

Parte il nuovo corso per aspiranti operatori volontari del servizio antincendi boschivi delle Misericordie sanminiatesi.

Il corso inizia il 16 Maggio alle ore 21 e prosegue il 18, 27 e 28 Maggio 2023.

Per diventare una volontaria o un volontario dell'organizzazione regionale antincendi boschivi è necessario essere maggiorenni e iscritti ad una associazione di volontariato AIB (Antincendio boschivo) come le Misericordie sanminiatesi che sono convenzionate con la Regione Toscana.

Il primo passo da compiere è formarsi per essere pronti ad intervenire.

I volontari AIB sono uomini e donne di tutte le età che conoscono molto bene il territorio in cui operano e possono per questo collaborare con le altre strutture del servizio regionale antincendi, all’organizzazione di squadre in grado di intervenire in modo rapido ed efficace sugli incendi.

L’opera dei volontari si è dimostrata indispensabile in tante occasioni e il loro apporto è determinante, ecco perché ti invitiamo a partecipare al nostro corso. Una risposta rapida sui territori è la carta vincente per ridurre il più possibile la superficie boscata che potrebbe andare distrutta.

Ma il volontariato può fare anche di meglio, cioè fare prevenzione con campagne mirate di comunicazione dove si possa parlare del rischio incendi partendo da semplici comprensibili concetti.

PROGRAMMA DEL CORSO

Martedì 16 Maggio

ore 21 - sede Misericordia di San Miniato (centro storico)

Giovedì 18 Maggio

ore 21 -sede Misericordia di Empoli

Sabato 27 Maggio

dalle ore 9 - sede Misericordia di San Miniato Basso

Domenica 28 Maggio

dalle ore 9 - bosco di San Quintino (San Miniato)

Cosa serve per iscriversi:

Buona volontà e disponibilità

Avere compiuto 18 anni

Predisposizione a lavorare in gruppo

Come iscriversi:

Misericordia di San Miniato Tel.0571401000 Misericordia di San Miniato Basso Tel. 3384549497