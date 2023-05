Perseguita escort, minaccia i suoi contatti e la cerca col coltello: arrestato

Lo stalker di una escort 25enne è stato arrestato dai carabinieri di Carrara, dopo svariati giorni in cui l'uomo, un 65enne di Pietrasanta, era giunto addirittura a cercarla armato di coltello.

La donna si era pure rifatta una vita, mollando tutto e trovandosi un lavoro dignitoso e una relazione sentimentale stabile. Ma da quando aveva incontrato il 65enne erano successe cose strane: la casa dove abitava aveva preso fuoco e il cellulare per gli appuntamenti con i clienti era sparito. Da quel cellulare, la donna aveva scoperto che il sessantenne mandava messaggi minacciosi ai contatti memorizzati.

Poi lo stalker ha cominciato la persecuzione, si recava in ogni luogo da lei frequentato. Quando i carabinieri sono intervenuti lo hanno trovato con un lungo coltello a serramanico. In casa aveva anche un fucile, le munizioni e uno storditore, oltre a un portagioie con dei monili che la ventenne pensava fossero andati in fumo nell'incendio dell'appartamento.

Dopo l'arresto il giudice ha poi disposto la custodia cautelare in carcere.