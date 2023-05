Premio America Innovazione alla startup Livith sulle soluzioni antisismiche

LiCoRD, Linear Controlled Rocking Device, startup innovativa del gruppo Livith che si occupa di ingegneria antisismica ha ricevuto il “Premio America Innovazione”, grazie al dispositivo nato per salvaguardare gli edifici storici e in muratura in caso di terremoto. Il riconoscimento, istituito dalla Fondazione Italia Usa, è stato consegnato lo scorso 5 maggio in una cerimonia ufficiale che si è tenuta presso la Camera dei Deputati a Roma. Per LiCoRD si tratta di un nuovo e autorevole riconoscimento del percorso fatto, che sottolinea ancora una volta la valenza rivoluzionaria del dispositivo, già vincitore nel 2021 della sezione brevetti del “Premio Innovazione Toscana”.

La soluzione antisismica che la startup del gruppo Livith ha studiato, con un dedicato Comitato Scientifico supportato dall’Università di Pisa, ha realizzato e brevettato, rappresenta un apparato altamente innovativo per l’ingegneria antisismica attuale. Si tratta di una vera e propria soluzione salvavita principalmente per le vite umane, ma anche per la salvaguardia e la conservazione del nostro immenso patrimonio storico-artistico; questo ricopre una valenza inestimabile visto che viviamo in un Paese che detiene il maggior numero di siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Questo dato purtroppo deve scontrarsi anche con la vulnerabilità della maggior parte del nostro territorio, tanto che l’Italia appare tra le aree a maggior rischio sismico nel Mediterraneo.

Da questi dati e dall’esigenza di trovare soluzioni innovative e realizzabili è nato LiCoRD: un progetto che guarda al passato ma parla al futuro. Si tratta infatti di uno studio scientifico che affonda le radici nella cultura storica del nostro Paese, ma che si colora dell’internazionalità del proprio team per arrivare a creare una soluzione adottabile in tutto il mondo, per ridurre le perdite umane in conseguenza degli eventi sismici. Oggi il brevetto del dispositivo è riconosciuto in 195 Paesi.

“Quello che oggi è il dispositivo LiCoRD - ci spiega l’ing. Fabio Solarino, CTO del team -

è il risultato di anni di ricerca, studi di fattibilità preliminari per trasformare la ricerca pura in ricerca applicata, un Comitato Tecnico Scientifico, e del confronto continuo di tutto il gruppo tecnico; tra noi anche un ingegnere del Nepal terra purtroppo martoriata dagli eventi sismici. Il nostro dispositivo è pensato per avere il minimo impatto visivo su edifici storici, beni culturali o strutture in muratura e riesce a combinare il tradizionale uso dei tiranti con innovativi ammortizzatori, il tutto monitorato da un sistema di controllo digitale.”

Il “Premio America Innovazione” è stato creato dalla Fondazione Italia Usa per celebrare il 2023 come anno Europeo delle Competenze, così come annunciato alla Commissione Europea, ed ha voluto dare valore e rilievo internazionale a startup innovative e competitive nel mondo del mercato globale e delle sfide mondiali. Sono state scelte 14mila realtà imprenditoriali, tra le quali ne sono state poi selezionate 500, che si sono aggiudicate il premio e una borsa di studio straordinaria per partecipare al master “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, diretto dalla professoressa Stefania Giannini, già Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, ed attuale vicedirettore generale dell'Unesco.

La cerimonia per la consegna dei riconoscimenti si è tenuta alla presenza dei vertici della Fondazione Italia Usa e dei rappresentanti delle aziende, per LiCoRD era presente il CEO, Dott. Giacomo Di Furia: “Siamo naturalmente molto onorati dell’interesse che la Fondazione ci ha dedicato e del premio che ci ha attribuito. Per tutto il gruppo di lavoro è un riconoscimento di prestigio internazionale, che va a ribadire e certificare la qualità della nostra soluzione antisismica e ci proietta ancora di più verso il mercato globale”.

Fonte: Livith Spa