Insignito il Premio Carlo Castellani a Montelupo per l'atleta dell'anno

Le associazioni sportive che gravitano sul territorio di Montelupo sono oltre 25.

Un numero importante di realtà e atleti coinvolti. Un insieme composito di tante realtà diverse che rivestono un ruolo fondamentale per la comunità di Montelupo: socialità, aggregazione, educazione.

Negli anni poi, il Comune di Montelupo ha dato natali a sportivi che hanno raggiunto traguardi importanti a livello nazionale.

Per rendere merito a chi quotidianamente e con fatica pratica sport e a chi raggiunge risultati importanti, in tutte le discipline l’amministrazione comunale ha deciso di istituire un premio annuale dello sport, il cui regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 aprile.

"Lo sport è fatica, passione e dedizione. Gli atleti e le società sportive ogni anno si spendono per raggiungere risultati importanti, ma anche per fronteggiare tantissime difficoltà. Gli anni della pandemia da un lato hanno messo in ginocchio tante realtà, ma dall’altro hanno fatto emergere la centralità dello sport per la vita dei nostri ragazzi. Lo sport infatti è anche aggregazione ed educazione, in tutti quei contesti in cui le famiglie per vari motivi possono essere in difficoltà.

Da anni accarezzavamo l’idea di istituire un premio dello sport. Lo scorso anno abbiamo lanciato un’iniziativa sperimentale, oggi mettiamo a sistema tutto l’iter e intitoliamo il premio, che poi sono più di uno, a figure centrali per la nostra comunità", afferma l’assessore allo sport Simone Focardi.

Il premio principale non poteva che essere intitolato ad un uomo che con la sua vita non è solo un esempio per lo sport, ma anche per la comunità intera, Carlo Castellani.

Più volte ricordato in questi giorni, in occasione dei viaggi ai campi di sterminio, dove trovò la morte.

"Castellani è tra i 16 martiri civili di Montelupo uccisi, non a causa di imprevedibili accadimenti bellici, ma sopraffatti e assassinati con disumana premeditazione. L’attaccante dell’Empoli Calcio deportato nei lager nazionalsocialisti, rappresenta un potente passepartout per aprire le giovani menti ai valori di libertà, pace, diritti civili, partecipazione e democrazia. Per questo accolgo con grande entusiasmo la decisione del Consiglio di intitolare a Carlo questo premio, allargando così la sua suggestione alle altre discipline sportive", afferma l’assessore alla memoria, Lorenzo Nesi

Altri due premi saranno intitolati a Sergio Bitossi detto “Capino” e Fulvio Cacialli detto “Il Menta”.

Il premio Carlo Castellani è assegnato all’atleta dell’anno - all’atleta residente, o ex tale, nel Comune di Montelupo Fiorentino o tesserato per società sportive con sede a Montelupo Fiorentino che abbia ottenuto risultati sportivi a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale nell’anno sportivo precedente e alla squadra dell’anno - alla squadra appartenente ad associazione o società con sede a Montelupo Fiorentino che abbia conseguito risultati sportivi a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale nell’anno sportivo precedente.

Il premio Sergio Bitossi detto “Capino” è attribuito a cittadini, tecnici o dirigenti che abbiano dato un contributo significativo alla promozione/pratica dell’attività sportiva di Montelupo Fiorentino nel corso della loro carriera.

Il premio Fulvio Cacialli detto “Il Menta” è assegnato a soggetti che si siano particolarmente distinti, sia in ambito pubblico che privato, come singoli, associazioni/organizzazioni senza scopo di lucro o imprese, per favorire lo svolgimento della pratica sportiva, il fair play nella stessa, con finalità educative e di inclusione sociale e delle disabilità.

A breve sul sito del comune saranno disponibili i moduli per le candidature degli sportivi e delle società, che dovrà essere inviato al comune entro il 20 giugno di ogni anno.

Sarà poi una commissione appositamente nominata dalla giunta a decidere in merito all’attribuzione dei premi e spetterà alla giunta annualmente, decidere se attribuire tutti i premi previsti dal regolamento o solo alcuni fra questi, così come eventuali ulteriore menzioni o premi speciali.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa