Presentati "Appunti di viaggio" e "Girogustando", i calendari

Confesercenti Toscana e Toscana Promozione Turistica presentano il calendario di eventi “Appunti di viaggio” e “Girogustando”, progetti realizzati e promossi da Confesercenti Toscana Assoturismo e Vetrina Toscana per scoprire la storia, l’arte, la cultura della regione attraverso le tradizioni culinarie e l’enogastronomia locale. Alla conferenza stampa sono intervenuti Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica e Maila Bettaccini, responsabile area turismo Confesercenti Toscana, insieme Camilla Ferri, Coordinamento del progetto Appunti di viaggio, Massimo Sollazzini, Coordinamento del progetto Girogustando, eFranco Brogi, presidente regionale Fiepet Confesercenti (federazione Italiana Pubblici Esercizi e Turismo).

“Prosegue il grande impegno della Regione Toscana nella promozione del turismo enogastronomico attraverso il progetto di Vetrina Toscana, grazie anche alla consolidata collaborazione con Unioncamere e le associazioni di categoria - ha dichiarato Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica - Oggi presentiamo una parte del nuovo programma, elaborato da Confesercenti, con un fitto calendario di eventi che è sempre più in coerenza con le scelte strategiche del progetto. Vetrina Toscana intende ampliare la rete degli aderenti, in particolare con la ristorazione balneare e degli esercizi del commercio: le botteghe, elemento storico del progetto, che hanno anche un importante valore sociale di aggregazione, accoglienza e di racconto della tradizione”.

“Appunti di Viaggio e Girogustando sono i due progetti interprovinciali di Vetrina Toscana per Confesercenti. Il prodotto enogastronomico rappresenta un punto di forza del turismo toscano - ha affermato Maila Bettaccini, responsabile area turismo di Confesercenti Toscana -. Proprio per questo la nostra volontà è trasformare i due progetti in veri e propri prodotti turistici attraverso una promozione mirata, accordi con gli ambiti turistici di riferimento e una fidelizzazione dei partecipanti agli eventi per far loro conoscere tutto il calendario delle iniziative. La collaborazione tra i territori rappresenta un punto di forza dei due progetti e come regionale cercheremo di non disperdere queste risorse importanti. I territori si sono uniti per promuovere un calendario eventi ricco e per tutti i gusti”.

Fonte: Ufficio Stampa