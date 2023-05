Provoca incidente e investe due pedoni a Pisa, positivo all'alcoltest: denunciato un 40enne

La polizia ha denunciato un uomo di 40 anni residente a San Giuliano Terme per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali stradali gravi. L'uomo, alla guida della sua autovettura, si era reso responsabile di un incidente stradale con investimento di due pedoni sulla via dei lungarni a Pisa la sera del 29 aprile scorso.

Dagli accertamenti urgenti eseguiti sul posto, l'uomo è risultato positivo all'alcoltest per valori pari al doppio di quelli consentiti. I due pedoni investiti hanno riportato lesioni gravi e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

In seguito all'incidente, la patente di guida dell'uomo è stata ritirata e il veicolo sequestrato amministrativamente. L'Ufficio Prevenzione Generale ha quindi proceduto alla denuncia del 40enne all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali stradali gravi.