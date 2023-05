Ruba al ristorante, la videosorveglianza lo incastra: arrestato

Un 35enne di Viareggio è stato arrestato per furto. L'uomo è finito in manette la notte scorsa, la polizia lo ha beccato dopo che il 35enne ha messo a segno un furto nel ristorante di uno stabilimento balneare. Il malvivente è stato riconosciuto grazie alle telecamere di videosorveglianza.

In altra vicenda a Torre del Lago è stato individuato un 25enne residente in Lucchesia in quanto aveva tentato diversi furti di biciclette ed è stato munito di un foglio di via obbligatorio dal comune di Viareggio.