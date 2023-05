Scontro frontale tra auto ad Arezzo: muore un 56enne, gravemente feriti la moglie e il figlio di 25 anni

Tragedia questo pomeriggio ad Arezzo. Una Porsche si è scontrata con un'auto Skoda su cui viaggiava una famiglia, causando la morte del padre di famiglia di 56 anni e ferendo gravemente la moglie 50enne e il figlio 25enne. La madre e il figlio sono stati immediatamente trasferiti in altre città in codice di urgenza rosso. Il conducente della Porsche, invece, è rimasto illeso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 ad Indicatore, vicino ad Arezzo. Da una prima ricostruzione sembra che la famiglia stesse viaggiando in direzione di Indicatore. La loro auto è stata colpita frontalmente dalla Porsche, finendo fuori strada. Le condizioni delle persone a bordo della Skoda sono apparse subito gravi.

La donna è stata trasportata immediatamente a Careggi con l'elisoccorso Pegaso, dove è giunta in codice rosso. Il figlio è stato trasferito con un secondo elicottero alle Scotte di Siena, mentre il padre è stato portato all'ospedale San Donato di Arezzo, dove purtroppo è deceduto pochi minuti dopo il ricovero.

Secondo quanto emerso, alla guida della Porsche non c'era il proprietario, ma una persona di fiducia. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio della polizia municipale.

La circolazione stradale è stata interrotta con una serie di ripercussioni sul traffico in uscita dalla città per alcune ore. Sul posto sono intervenuti quattro ambulanze, i mezzi dei vigili del fuoco e pattuglie dei vigili urbani per gestire l'emergenza.