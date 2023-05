Si ribalta con l'auto, era sotto l'effetto di droga e alcol: patente ritirata e veicolo sequestrato

I carabinieri di Pontedera hanno denunciato due persone per guida sotto effetto di alcol e in un caso anche di droga, nell'ambito di un servizio dedicato al controllo della circolazione stradale e alla prevenzione delle condotte di guida non conformi al Codice della Strada.

Il primo conducente era rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha causato il ribaltamento della sua auto. Trasportato al pronto soccorso per le cure del caso, la persona è risultata positiva ad alcool e stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato amministrativamente.

In un'altra circostanza, i Carabinieri hanno controllato un secondo conducente, riscontrando un tasso alcolemico di 2.04 gr./l. Anche in questo caso, la patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato amministrativamente.