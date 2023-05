Tutelare le api, giornata con gli studenti a Larciano

Sabato 20 maggio 2023 il Comune di Larciano, in collaborazione con il Centro RDP Padule di Fucecchio Onlus, organizza un’iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione sulla tutela delle api (domestiche e selvatiche) e di tutti gli insetti impollinatori.

Le api sono fondamentali per la nostra sopravvivenza eppure, a causa dell’impatto umano, rischiano di scomparire: la Giornata mondiale delle api, che si celebra il 20 maggio, mira a focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale riguardo l’importanza degli impollinatori e al ruolo che rivestono nel mantenimento della biodiversità. Le proprietà benefiche dei prodotti derivanti dal loro lavoro non si

possono riprodurre in laboratorio.

Api, farfalle e impollinatori selvatici visitano i fiori e alberature di giardini pubblici e privati, conoscerli è fondamentale per poterli proteggere.

Le api rappresentano l’indicatore principale della salute del nostro ecosistema: sono definite “sentinelle dell’ambiente” ed il loro malessere segnala un peggioramento delle condizioni di vita sul pianeta.

Tutelare le api è importante non solo per il settore apistico ma anche per il benessere del territorio: sono almeno 960 le specie di api “selvatiche” che nel nostro Paese garantiscono la salute degli ecosistemi.

PROGRAMMA - SABATO 20 MAGGIO 2023

Dalle 9:00 alle 13:00, nell’area verde adiacente a Piazza Togliatti, gli apicoltori della zona e le associazioni di categoria incontrano i cittadini per fornire informazioni su questo settore

Avranno luogo:

• LA MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI DELL’ALVEARE;

• LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI.

Con la partecipazione di CIA Agricoltori Italiani e Coldiretti Pistoia.

Sarà presente anche il Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo F. Ferrucci

Dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso il Centro Visite del Padule di Fucecchio a Castelmartini, un focus sulle api selvatiche con esperti dell’Università degli Studi di Firenze e del Centro RDP Padule di Fucecchio Onlus, coordinato dalla Dott.ssa Francesca Romana Dani, docente dell’Università degli Studi di Firenze.

• “Le api selvatiche e la biodiversità”, Dott.ssa Oana Catalina Moldoveanu, Università degli Studi di Firenze;

• “Gestire la vegetazione tutelando la biodiversità”, Dott. Alessio Bartolini, Centro RDP Padule di Fucecchio

Al termine sarà possibile effettuare una visita guidata nell’area verde del Centro Visite, che comprende un arbusteto di piante autoctone e nidi artificiali per insetti impollinatori.

La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Fonte: Comune di Larciano