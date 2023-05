Un 40enne di San Giuliano Terme ha investito due pedoni sui lungarni a Pisa, dopo essersi messo alla guida ubriaco. L’incidente è avvenuto il 29 aprile scorso e l’uomo, al momento dell’alcoltest eseguito dagli agenti di polizia, era risultato positivo per valori pari al doppio del consentito. Il 40enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali stradali gravi e si è visto ritirare la patente di guida.