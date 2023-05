Zanzare, come combatterle: con Alia un incontro online per i cittadini

Con l’inizio del mese di maggio è partito il servizio stagionale di controllo delle zanzare messo in atto da Alia Servizi Ambientali SpA nelle aree pubbliche del comune di Firenze.

Al fine di informare i cittadini e richiedere la massima collaborazione, per combattere un fastidioso fenomeno conosciuto e stagionale, l’Amministrazione comunale in collaborazione con Alia e tecnici Usl di riferimento ha organizzato un incontro online per giovedì prossimo, 11 maggio, alle ore 18.00 sul canale Youtube del gestore di igiene urbana, cui potranno partecipare tutti gli interessati.

Nell’occasione - cui parteciperanno l’Ass. all’ambiente e transizione ecologica, Andrea Giorgio, il referente Alia del settore, Nicola Bella, e tecnici della Prevenzione Debora Bacciotti ed Alberto Nencetti dell’Azienda Usl Toscana Centro - saranno illustrati i comportamenti da adottare in area privata al fine di non agevolare il proliferare delle zanzare ed i tecnici saranno a disposizione per ogni informazione e dettaglio sul tema. Per partecipare all’incontro cliccare QUI

Alia è impegnata in area pubblica in azioni di controllo delle fasi larvali di questo fastidioso insetto, ma poiché il 70% dei focolai si trova in zone private, non raggiungibili dal servizio, è fondamentale la collaborazione fattiva dei cittadini, che devono gestire i focolai presenti nelle loro proprietà in modo tale che l’azione sinergica con gli interventi in area pubblica produca un risultato apprezzabile.

Ricordando che l’incontro online potrà essere fruito dai cittadini anche successivamente allo svolgimento, si riportando di seguito alcuni semplici accorgimenti utili in area privata, giardino, resede, terrazzo o orto. Evitare all’aperto l’abbandono di materiali che possano raccogliere l’acqua piovana; eliminare l’acqua dai sottovasi, dagli annaffiatoi, dai bidoni, dai copertoni, ma innaffiare direttamente con le pompe gli orti e i giardini, senza mantenere riserve di acqua a cielo aperto (se permesso dalle Ordinanze emesse nei periodi di siccità); se necessario l’uso di recipienti per la raccolta dell’acqua, cercare di tenerli coperti e provvisti di zanzariera, ben fissata e tesa; trattare i tombini, e tutti i recipienti posti all’esterno dove si raccoglie acqua piovana, con prodotti larvicidi specifici. È, inoltre, importante pulire e trattare bene i vasi prima di ritirarli all’interno durante i periodi freddi; l’abitudine di portare le piante al riparo dai freddi invernali, infatti, è probabilmente una delle cause che generano, all’arrivo della primavera quando le temperature salgono e le piante vengono nuovamente esposte e innaffiate, la schiusa delle uova invernali facilitando notevolmente la diffusione della zanzara stessa nell’ambiente.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.