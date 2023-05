A Castelfiorentino il Gran Prix Atletica UISP categoria esordienti

Un Gran Prix di atletica, che vede coinvolte le associazioni sportive dell’Empolese Valdelsa e della zona del Cuoio. Sabato 13 maggio (ore 15.30) lo Stadio Comunale “Riccardo Neri” di Castelfiorentino ospita la terza prova del “1° Criterium UISP Pista – Biathlon cat. Esordienti, al quale parteciperanno decine di giovanissimi atleti tesserati EPS e Fidal (5-11 anni) provenienti principalmente dalle associazioni sportive che hanno promosso o che hanno comunque aderito alla manifestazione.

Organizzata dalla Polisportiva I’Giglio (settore Atletica leggera) con il patrocinio del Comune, nell’ambito di una competizione che vede promotori l’UISP Comitato Empoli Valdelsa e UISP Zona del Cuoio, la prova di sabato prevede una serie di gare suddivise per fasce di età, ciascuna delle quali dovrà affrontare due diverse specialità. Le gare, che prenderanno il via dalle 16.30, contemplano la corsa sui 400 mt, il lancio del peso, il salto in lungo, il vortex.

A ogni gara sarà attribuito un punteggio in base alla posizione ottenuta in ogni singola competizione, che poi concorrerà alla classifica ottenuta nelle due prove (“biathlon”) e a quella generale. Premi speciali saranno assegnati ai primi sei classificati di ogni categoria maschile e femminile, con merenda offerta a tutti i partecipanti. Castelfiorentino è la terza tappa del “Gran Prix” dopo quella tenuta a San Miniato il 15 aprile e a Fucecchio il 6 maggio, mentre l’ultima è prevista a Montespertoli il 28 maggio, quando ci sarà la premiazione finale del vincitore del 1° Criterium UISP – Pista

La manifestazione, promossa da UISP Comitato Empoli Valdelsa e UISP Zona del Cuoio, è organizzata da Polisportiva I’Giglio, l’Atletica La Rocca Luigi Ocone, l’Atletica Fucecchio, Montesport Asd, e ad essa hanno aderito anche l’Atletica Empoli e di Castelfranco di Sotto.

“Questa manifestazione – osserva Tiziano Marzotti, responsabile settore Atletica Leggera della Polisportiva I’ Giglio di Castelfiorentino – è non solo un’opportunità per tutti i bambini che già fanno sport di misurarsi con i loro coetanei, ma è soprattutto una festa, un’occasione per conoscersi e socializzare”.

“Siamo felici – osserva l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – di ospitare questa bella manifestazione, che esalta il valore educativo dello sport tra le nuove generazioni, in cui appunto non conta tanto vincere, quanto partecipare, imparare a conoscere i propri mezzi, acquisire consapevolezza di sé e anche una maggiore sicurezza. Per questo ringrazio tutta la Polisportiva I’Giglio, tra i promotori dell’evento, e in particolare il Presidente Irene Agnorelli e Tiziano Marzotti, del settore di atletica, per aver reso possibile tutto ciò”.