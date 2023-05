Aggressione in Darsena Nuova a Livorno, fermato il presunto responsabile

Ci sono novità riguardo il 50enne ferito alla testa e trovato esanime in Darsena Nuova a Livorno. È stato individuato e fermato dalla polizia giudiziaria, e ora in attesa della convalida, il presunto responsabile dell'aggressione. La vittima è ora in ospedale a Livorno in gravissime condizioni. Per il momento l'accusa sarebbe di lesioni gravissime aggravate.

Secondo quanto emerge dalle indagini, il 50enne sarebbe caduto a terra su uno scalandrone dopo aver subito un'aggressione violenta intorno alle 3.30 di lunedì 8 maggio, quando è stato soccorso esanime in una pozza di sangue. Il fermo è arrivato dopo una rapidissima e accurata indagine dei carabinieri.