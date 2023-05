Aspettando la 1000 Miglia, doppio raduno di auto d'epoca a San Miniato

Un doppio raduno di auto d’epoca per festeggiare il quinto anniversario dal passaggio della 1000 Miglia a San Miniato: è con questo intento che il 14 maggio e l’11 giugno – nelle piazze più belle della Città della Rocca – ci saranno due eventi legati al mondo delle auto d’epoca, con inizio alle 8 e conclusione alle 13, ribattezzati “Aspettando la 1000 Miglia 2023”.

In cabina di regia Ruote Classiche di Toscana (col presidente Francesco Corti e con Bruno Tamburini), mentre amministrazione comunale e Fondazione San Miniato Promozione hanno patrocinato l’evento (Fondazione SMP ha curato anche la diffusione mediatica).

Fondamentali anche il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e il sostegno del locale Ccn e delle associazioni del territorio coinvolte. Senza dimenticare altri cinque club di rilevanza non solo locale: Scuderia Automobilistica Kinzica, Club e Moto d’Epoca Toscano, Classic Club Valdera, Club Montalbano Auto e Moto Storiche e Associazione Auto e Moto Kursaal.

L’idea nasce appunto per festeggiare questo lustro dal ritorno della 1000 Miglia a San Miniato: si tratta di un’iniziativa che ha fatto la storia dell’automobilismo e del costume italiano, che ogni anno si ripete nonostante l’incedere dalla modernità e di auto sempre più innovative. Una corsa dal fascino immutato nel tempo, che ferma in adorazione i territori che attraversa.

Il passaggio vero e proprio della 1000 Miglia, invece, andrà in scena il 15 giugno. Qui – in piazza della Repubblica – è prevista la sosta per la punzonatura del timbro. Nell’occasione del doppio raduno del 14 maggio e 11 giugno verrà offerta una colazione ai partecipanti.

Per info ed iscrizioni: Bruno 3487030909, Francesco 3349874642 e Stefano 3385426777.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione