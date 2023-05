Capannone abbandonato come base per lo spaccio, arrestato 33enne a Firenze

Un blitz di polizia e guardia di finanza ieri in via Santa Berta, a Firenze, ha portato all'arresto di un 33enne per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'operazione è stata avviata da un ordinario servizio di controllo durante il quale gli agenti avrebbero notato il 33enne, di origini marocchine, nascondere alcuni involucri nelle vicinanze del capanno per poi allontanarsi rapidamente in motorino. Raggiunto, l'uomo è stato fermato in via Pisana e perquisito. Con sé aveva 1200 euro, di sospetta provenienza poiché disoccupato, mentre nella scocca anteriore dello scooter sono stati ritrovati 7 grammi di cocaina.

È così scattata la perquisizione nel capanno abbandonato, alla periferia di Firenze nei pressi di Mantignano non lontano dal carcere di Sollicciano, dove era stata allestita la base per lo spaccio. Qui il cane antidroga e le fiamme gialle hanno rinvenuto tra le lamiere oltre 90 grammi di cocaina, suddivisi in dosi pronte per essere vendute nelle piazze fiorentine e che avrebbero fruttato 4mila euro. Ritrovato e sequestrato anche un kit per il confezionamento della droga, tra bilancino di precisione, carta stagnola, pellicola, buste di plastica e un paio di forbici, il tutto nascosto dentro ad un quadro elettrico in disuso.