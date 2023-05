Città Metropolitana, cinque pullman per un Viaggio della Memoria che cambia la vita: il racconto

Cinque pullman per un Viaggio della Memoria che cambia la vita a tutti i partecipanti, soprattutto quelli più giovani. Dal 4 all’8 maggio, anniversario della fine della seconda guerra mondiale in Europa, gli studenti delle scuole medie e superiori di Firenze e della città metropolitana (a parte quelle dell’Empolese Valdelsa che organizzano un altro viaggio) si sono recati alla volta dei lager nazisti per entrare "nella carne della storia”, per usare le parole di Matteo Mazzoni (Direttore dell'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea).

Al seguito della delegazione anche i consiglieri della Città Metropolitana di Firenze Patrizia Bonanni e Massimo Fratini.

"Dopo quattro anni - dichiara Bonanni- siamo tornati con 43 ragazzi e ragazze delle scuole superiori a Dachau, Ebensee e Mauthausen. Sono stati momenti intensi di umanità. Un grazie sincero ai ragazzi e le ragazze che accompagnati dai loro insegnanti ci hanno fatto vibrare il cuore; sempre pronti e attivi per conoscere questa parte terribile della nostra storia. Molte volte con le parole, belle, profonde altre esprimendo in altri modi la loro intensa commozione. Questo è un percorso educativo che deve essere mantenuto per avere la consapevolezza di quale parte stare. Si rafforza ancora di più, con fatti concreti, la strada tracciata dalla nostra Costituzione. Ringrazio Aned, in particolare Sasha Volpi, Florence TV con Marco Gargini e i nostri gonfalonieri che hanno portato in alto il gonfalone e la bandiera italiana capofila della delegazione italiana e chi dietro le quinte ha permesso tutto questo e in particolare Carlo Ferrante, Sonia Mileni e Loredana Barca. Infine grazie al Prof. Matteo Mazzoni che con la sua competenza e la sua passione ha accesso una luce in tutti noi. Ringrazio anche Luciana, la nostra assistente di viaggio che ci ha aiutato anche con le sue perfette traduzioni".

