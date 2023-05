Contromano in Fi-Pi-Li, 55enne fermato in tempo dalla polstrada

Una sera come tante altre quella di ieri, ma diversa per una pattuglia della Polizia di Stato in servizio sulla Firenze-Pisa-Livorno, che, durante il normale turno di vigilanza, ha notato come, nella corsia opposta, una vettura viaggiasse in “contromano”.

Rilevato l’immediato pericolo, gli agenti della Polizia Stradale di Pisa, forti della loro elevata professionalità e con prontezza di riflessi, dopo aver azionato i sistemi di allarme, hanno accelerato l’andatura di marcia e, sfruttando uno dei pochi “bypass” presenti nella zona, si sono portati nella corsia opposta, dove, anche grazie alle luci di emergenza e al pannello a messaggio variabile in dotazione al veicolo di servizio, sono riusciti a rallentare e poi a fermare in sicurezza il traffico.

Così, quando il veicolo del confuso autista è arrivato, un po’ del lavoro era già fatto anche se c’era da affrontare la parte più difficile: attirare con ogni mezzo, a rischio della loro stessa incolumità, l’attenzione del guidatore per avvisarlo del pericolo incombente.

Alla fine, però, il coraggio dei poliziotti è stato premiato e il peggio, anche se per poco, evitato: l’autovettura, condotta da un uomo di 55 anni, è stata, infatti, dirottata nella corsia di emergenza e il distratto pilota sanzionato con il ritiro della patente di guida.