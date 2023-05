Cosmetici a base di idrichinone sequestrati dall'Aretino in Centro Italia

Cosmetici pericolosi per la salute perché conteneva idrichinone, composto chimico vietato all'interno dell'Unione Europea. Il sequestro era partito da un negozio del centro storico di Montevarchi da parte della guardia di finanza di San Giovanni Valdarno. I finanzieri sono risaliti alla filiera commerciale e hanno effettuato ricerche presso tre capannoni, ubicati a Reggio Emilia e a Roma. La cessione avveniva anche ricorrendo al web, attraverso negozi virtuali di facile accesso. Il sequestro è stato di 4.630 prodotti. L'amministratore della società è stato denunciato per la violazione della specifica normativa in materia di sicurezza prodotti.