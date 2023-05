Crédit Agricole, primo trimestre 2023 al +44% sull'anno precedente

Il Gruppo Crédit Agricole in Italia ha registrato nel primo trimestre del 2023 un risultato netto

aggregato di 375 milioni di euro (+44% a/a), di cui 299 milioni di pertinenza del Gruppo Crédit

Agricole.

L’attività commerciale continua a essere dinamica, con un Totale dei Finanziamenti all’economia

pari a 96 miliardi di euro e una Raccolta Totale1 pari a 324 miliardi di euro

I risultati economici in rialzo del primo trimestre pongono Crédit Agricole Italia in una posizione favorevole per gestire il contesto in evoluzione. I proventi risultano in crescita del +21,3% a/a, trainati dalla significativa performance del margine di interesse (+46,6% a/a) sostenuto dall’ampliamento della forbice grazie al beneficio della dinamica al rialzo della curva dei tassi. Le commissioni sono in lieve calo (-0,8% a/a), con andamento positivo del comparto tradizionale che ha controbilanciato le commissioni da attività di gestione, intermediazione e consulenza, influenzate dal mercato.

Oneri sotto controllo (-0,3% a/a) grazie alle sinergie derivanti dalla fusione con Creval ed alla

messa a terra progressiva di azioni di cost management che hanno permesso di attenuare l’aumento dei costi energetici.

L’aumento dei ricavi e la stabilità dei costi hanno sostenuto il significativo aumento del risultato

della gestione operativa (+52,6% a/a), che porta il cost income al 48,7%.

Nel primo trimestre 2023 Crédit Agricole Italia ha proseguito l'accompagnamento dei clienti alla transizione energetica e sostenibile lavorando sul fronte dell'evoluzione del processo del credito in ambito ESG, che permette una valutazione di sostenibilità delle controparti.

Continua anche l’impegno nel sociale, attraverso le numerose raccolte fondi legate alle tematiche di inclusione, educazione, sanità, sport e cultura, pubblicate su CrowdForLife.

Tra i progetti che si sono conclusi con successo anche la raccolta fondi di Save the Children “Emergenza Terremoto Turchia e Siria – Al fianco dei bambini e delle famiglie”.

Fondamentale è stato il sostegno da parte di Crédit Agricole Italia, Amundi e Crédit Agricole Creditor Insurance e la partecipazione di colleghi e clienti dell’intero Gruppo in Italia.

Continua l’iniziativa “Crédit Agricole for Dream”, lanciata lo scorso ottobre per supportare i territori attraverso progetti innovativi e accomunati dalle tematiche di inclusione sociale e lotta al

cambiamento climatico. L’iniziativa, che vede la collaborazione delle fondazioni azioniste Fondazione Cariparma, Fondazione Carispezia, Fondazione Piacenza e Vigevano, Fondazione Carismi, ha raccolto le candidature di quasi 160 progetti sul territorio nazionale.

Il Gruppo ha aderito per il 2023 alla “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio” (FeduF) per promuovere l’educazione finanziaria nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica consapevole e per realizzare percorsi di educazione finanziaria.

Ancora una volta a sostegno delle nuove generazioni, Crédit Agricole Italia in collaborazione con

Fondazione Carolina e CASCO (Centro per gli Apprendimenti e lo sviluppo di Competenze) ha avviato l’attività di formazione e i laboratori creativi relativi al progetto «Gentilezza Digitale», rivolto agli studenti degli istituti secondari di II grado di Parma e Milano.