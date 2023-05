"Don Luciano da Certaldo", a Firenze creata una pizza in onore di mister Spalletti

Una pizza in onore all'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, fresco di vittoria dello scudetto. La creazione dedicata al mister non poteva che arrivare dalla Toscana, regione di cui è originario Spalletti e che festeggia insieme a lui il traguardo della squadra azzurra raggiunto il 4 maggio scorso. Si chiama "Don Luciano da Certaldo" ed è la creazione di un gruppo di appassionati di calcio che vivono a Firenze, dove è stata realizzata la pizza. Un pezzo unico per il quale gli autori hanno invitato il tecnico del Napoli, campione d'Italia, a gustarla non appena saranno finiti gli impegni del campionato.

La "Don Luciano" unisce i sapori campani a quelli toscani tra scarola, capperi, pomodorini, mozzarella e un filo d'olio extravergine insieme ad altri ingredienti. Il tutto selezionato da Gennaro Maddaloni, l'autore della ricetta, che ha impastato la creazione culinaria dedicata a Spalletti nel laboratorio di via Gioberti.