Dopo anni di violenze e soprusi verso la ex compagna, 30enne finisce in carcere

Un 30enne, originario del Sud America ma residente da tempo nella provincia di Siena, è stato arrestato dai carabinieri di Siena per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali commessi nei confronti della ex compagna.

Sull'uomo gravava già il divieto di avvicinamento alla ex coniuge e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il carcere è il termine del percorso dopo la condanna definitiva della Corte di appello di Firenze.

I provvedimenti erano partiti dopo la denuncia della giovane a dicembre 2019. Viveva in un ambiente familiare caratterizzato da maltrattamenti e violenze nei confronti della donna, sfociati talvolta in lesioni personali alla presenza dei figli minori. I fatti erano avvenuti tra il 2013 e il 2019, a causa soprattutto del frequente abuso di alcol da parte dell’uomo.

In occasione della prima violenza, avvenuta nel 2013, la donna, anche in stato di gravidanza, aggredita dopo una discussione con l’uomo, alterato dal consumo di alcol, era stata costretta a scappare dalla casa familiare, rifugiandosi alla stazione dei carabinieri.

Nel tempo l’uomo ha continuato a maltrattare, fisicamente e psicologicamente, la compagna, che in alcuni casi è stata costretta a recarsi anche presso il pronto soccorso per aver riportato delle lesioni.

Dopo mesi di attività investigative il giovane fu denunciato in stato di libertà, condannato poi in primo grado dal Tribunale di Siena e, infine, condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Firenze.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Siena dove dovrà espiare la pena di anni 2, mesi 5 e giorni 26 di reclusione.