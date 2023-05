Elezioni Smam, Maccanti: "Dalle avversarie campagna elettorale sul passato"

“Abbiamo sentito proporre progetti che hanno 20 anni, qualcuno ha parlato di fantomatici accordi fatti dieci anni fa e della maggioranza che si è formata nel 2018: nessuna proiezione verso il futuro, nessuna idea nuova per Santa Maria a Monte”. Così Elisabetta Maccanti, candidata a sindaco con la lista Viviamo Santa Maria a Monte fa il punto sulla campagna elettorale che la vede protagonista e rivendica di essere l’unica candidata ad aver portato dei contenuti e ad aver proposto dei progetti concreti.

“Mentre noi cerchiamo di parlare di programmi e di idee, di progetti e di cose da migliorare – ha detto Maccanti -, siamo costretti ad ascoltare illazioni e sterili polemiche. Non mi curo di presunti accordi mai presi che oggi sembrano essere l’unico argomento da portare in campagna elettorale, così come mi sembra assurdo che ci sia chi tira fuori dal cassetto dei progetti ampiamente superati perché irrealizzabili. Fumo negli occhi degli elettori, gettato anche con il passaggio di grandi nomi della politica da Santa Maria a Monte. La decisione su chi farà il sindaco spetta ai cittadini, non a ministri e senatori che del nostro paese conoscono ben poco”.

“Dieci anni fa – continua Maccanti - mi candidavo per la prima volta come consigliere comunale, con l’entusiasmo che da allora non ho mai perso. Mi sono messa in gioco e da lì sono iniziati dieci anni da assessore che mi hanno cambiata, mi hanno formata politicamente e personalmente. Il mio percorso è stato spontaneo, frutto dell’impegno e della passione che ho messo in questo percorso. Per me politica vuol dire amministrare bene e saper ascoltare le persone, a prescindere dall’utile che se ne può ricavare e dalle ambizioni personali. I cittadini vogliono ascoltare le nostre idee e leggere i programmi: sono stufi delle polemiche legate al passato”.

“Oggi a correre per la carica di sindaco c’è Elisabetta Maccanti, insieme a una squadra giovane e piena di energia. Non mi interessano – ha detto Maccanti – i battibecchi e i litigi che ripercorrono decenni di storia di Santa Maria a Monte. Quello che mi interessa è guardare al futuro. Da settimane, invece, i nostri avversari rimestano nel passato, evidentemente perché non hanno argomenti da proporre per il futuro”.

A pochi giorni dalle elezioni Maccanti mette un punto anche sul fattore Parrella: “La candidatura del sindaco uscente non fa altro che rafforzare la squadra – ha detto -. L’esperienza di Parrella servirà a incanalare correttamente l’energia e l’innovazione di cui sono portatori i giovani di #viviamo. Esperienza e innovazione: non potrebbe esserci connubio migliore per assicurare un sano passaggio di consegne, senza incidenti per la continuità amministrativa. La competenza di Ilaria sarà fondamentale per garantire il radicamento, l’ancoraggio a un percorso già avviato che oggi viene proiettato verso il futuro”.

Fonte: Ufficio Stampa