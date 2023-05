Festa dello Sport: dal karate al dodgeball a Limite sull'Arno

Grande attesa per la “Festa dello Sport” di Capraia e Limite, giunta alla sesta edizione e in programma domenica 14 maggio, dalle 14, nella zona sportiva di Limite sull’Arno.

Ad esibirsi saranno le società/associazioni sportive che, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco, potranno mostrare le varie discipline, una bella occasione di promozione della pratica sportiva come benessere psicofisico e aggregazione sociale.

La zona interessata dalla manifestazione è quella a Limite sull’Arno: piazza Pertini, via Gagarin, via F.lli Cervi e il campo sportivo “M. Cecchi”.

Saranno presenti le seguenti discipline sportive: canottaggio (Canottieri Limite 1861 Asd), calcio (Us Limite e Capraia Asd), podismo (Asd Atletica Capraia e Limite e Capraia Run), tennis (CT Tennis Capraia), bike (Leonardo Bike Tour), acrobatica aerea e parkour (Candela Asd), basket (Use basket Empoli), equitazione Fise (Candeliria Equestrian Center Asd), karate (Il Cerchio del Drago) canoa ( Astro Dragon Ladies Empoli e Dragon Limite) e dodgeball (Empoli Swarm Dodgeball).

Le esibizioni andranno avanti fino alle 19 con una cadenza varia all’interno del campo polivalente e sul prato verde di piazza Pertini, per tutto il pomeriggio le società/associazioni sportive permetteranno ai presenti di provare le varie discipline.

Le Astro Dragon Ladies avranno anche uno stand con materiale informativo per spiegare l’attività che conducono da anni per la riabilitazione delle donne che hanno affrontato la battaglia del tumore al seno, inoltre ci sarà uno stand delle Dragon Limite che alle 19 organizzeranno anche un aperitivo "Dragon Spritz" alla Canottieri, uno stand della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni con un motorino attrezzato per l’educazione stradale, un presidio della Vab sezione di Limite sull’Arno e un presidio della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno.

Ricordiamo inoltre che domenica mattina è in programma la passeggiata ludico motoria “Le Vie in Rosa” con partenza alle 9 da piazza Pertini; sempre da piazza Pertini alle 9 partiranno, a cura della Leonardo Bike, 4 tour guidati di differenti difficoltà, per informazioni e iscrizioni: Marco 3774502034.

Infine un preludio sportivo anche sabato 13 quando la Società calcistica “Capraia Football Club” organizzerà a Capraia Fiorentina, in piazza Madre Teresa di Calcutta, una serata di eventi, con aree gioco e intrattenimento, a partire dalle ore 17.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa