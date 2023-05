Giornata del Neurosviluppo, Stella Maris aderisce

Anche IRCCS Fondazione Stella Maris aderisce e rilancia la seconda Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo, sensibilizzando le persone affinché siano consapevoli dei disturbi del neurosviluppo e delle loro conseguenze, e che si agisca per promuovere la salute mentale e il benessere dei bambini e degli adolescenti.

Il Neurosviluppo

Il Neurosviluppo è il complesso processo di crescita che, a partire dal concepimento, conduce ad un armonico sviluppo emotivo, motorio, cognitivo e sociale nella giovane età adulta, attraverso l’intreccio continuo di componenti genetiche, neurobiologiche e ambientali specifiche per ogni età.

Purtroppo, i disturbi del Neurosviluppo sono in aumento negli ultimi anni, ma sono ancora poco conosciuti dalla maggior parte delle persone. Possono comparire fin dai primi anni di vita, come per l’autismo, i disturbi di linguaggio e apprendimento, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l’epilessia. Oppure rendersi evidenti in adolescenza, con disturbi psichiatrici come la schizofrenia e la depressione.

La Giornata di sensibilizzazione

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di promuovere il Neurosviluppo e sostenere l’intervento precoce in caso di disturbi, SINPIA, la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ha lanciato l’11 maggio come Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo.

Questa giornata è caratterizzata dai colori dell’arcobaleno, a rappresentare sia l’incredibile varietà degli aspetti coinvolti nel Neurosviluppo e nei disturbi ad esso connessi, sia la necessità di tutti i bambini di vivere in tempi di pace.

Le iniziative

Saranno organizzati eventi e iniziative locali diffuse, come open day, eventi scientifici, laboratori esperienziali, dibattiti, seminari, poadcast, concerti, per conoscere, sperimentare, condividere e mettersi in gioco. Inoltre, luoghi e monumenti saranno “colorati” con l’arcobaleno.

Il webinar aperto a tutti

La giornata culminerà con un webinar dalle 16:30 alle 19:30 con relatori di rilievo internazionale, aperto a tutti, sulla promozione del Neurosviluppo e sulla cura dei disturbi ad esso correlati. Vi partecipano anche gli esperti della Fondazione Stella Maris.

La promozione del Neurosviluppo e gli interventi per la cura dei disturbi del Neurosviluppo sono troppo trascurati e non ricevono le risposte di cui avrebbero bisogno. Partecipando alle iniziative del 11 maggio, ogni persona può contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi importanti temi e a sostenere la salute mentale e il benessere dei nostri bambini e adolescenti.

Il programma è disponibile alla pagina SINPIA_2023_Graphics_Programma_Neurosviluppo_updt27.04.23.pdf

L’iscrizione è gratuita (link nel programma) – https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_9zzUYQH5QxSDtb-FbRibwA#/registration

Fonte: IRCCS Fondazione Stella Maris