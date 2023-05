Giovani tennisti in sfida al torneo di Pisa, da Certaldo vince Giulio Bruni

Si sono disputate sabato 6 maggio le finali per assegnate i titoli nelle categorie Under 10-12-14-16, torneo FITP di tennis del Circuito Sabatini in programma dal 20 aprile scorso sui campi in terra rossa del TENNIS PISA SSD ARL in Piazzale dello Sport.

Nella categoria under 10 ad imporsi è stato Bruni Giulio dell’ASD Tennis Certaldo che vince il suo primo titolo proprio come aveva fatto il fratello poco meno di un mese fa sui campi del Tennis Pontedera. Bruni Giulio si impone su Guido Lavezzo con il punteggio di 7-6 1-6 10-8 al tie-break finale in una lunga e avvincente partita dove non si sono risparmiate sorprese. Lungo il cammino ha eliminato non con poche difficoltà Bernucchi Guglielmo con il punteggio di 1-6 6-1 10-4 al primo turno ed in semifinale Masi Matteo per 6-3 4-6 10-3.

Risultati finali per categoria:

Under 10 maschile: Bruni Giulio vs Lavezzo Guido 7-6 1-6 10-8

Under 12 femminile: Corbetta Olivia vs Sorice Monica 6-4 6-2

Under 12 maschile: Cruceru Ianis Alberto vs Antonini Diego 6-1 6-1

Under 14 femminile: Nelli Iris vs Bozzi Martina 6-4 6-1

Under 14 maschile: Anastasia Niccolò vs Matteucci Francesco 6-0 6-1

Under 16 femminile: La Francesca Costanza vs Fiorilli Francesca n.d.

Under 16 maschile: Micheletti Edoardo vs Baldassari Riccardo 6-3 6-3

Fonte: Federazione Italiana Tennis e Padel