Giubileo dei medici dei Diocesi di San Miniato, il programma

Associazione Medici Cattolici Itaoiani Sezione Diocesana di San Miniato “Don EUGENIO BELLAVEGLIA” organizza per sabato 20 maggio in piazza del Seminario a San Miniato un convegno per il Giubileo dei medici dei Diocesi di San Miniato. Di seguito il programma.

Ore 09.00: Saluto di S.E. Mons. GIOVANNI PACCOSI

Ore 09.15: Il percorso di mezzo secolo di vita dell'AMCI di San Miniato. Mons. ANDREA PIO CRISTIANI

Ore 09.30: Saluto del Presidente dell’AMCI di San Miniato Dr. SERGIO DE CESARIS

Ore 09.45: Il ruolo dei Medici nella Sanità in trasformazione Dr. STEFANO GIANNONI

Ore 10.15: Il Dr. Zanobi Pecchioli Dr. RENATO COLOMBAI

Ore 10.40: Il Dr. Pietro Bucalossi Dr. RENZO LAPI

Ore 11.00: Il Dr. Pietro Rondoni Dr. MORENO COSTAGLI

Ore 11.20: Il Dr. Marco Pugliese Dr.ssa GABRIELLA SIBILIA

Ore 11.40: Cerimonia per il conferimento del premio S.Giuseppe Moscati

Ore 12.00: Santa Messa in Cattedrale, officiata da S.E. Mons. GIOVANNI PACCOSI, VESCOVO DI SAN MINIATO

Ore 13.00: Pranzo nel refettorio del Seminario