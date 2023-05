Gonfalone d'Argento alla Savino Del Bene Volley: "Hanno portato in alto il nome della Toscana"

Alla Savino Del Bene Volley il Gonfalone d'Argento, la più alta onorificenza del Consiglio Regionale toscano, un riconoscimento consegnato oggi in Palazzo del Pegaso, sede dell’Assemblea legislativa della nostra regione.

La cerimonia di premiazione si è svolta in sala Gonfalone ed è stato il presidente del consiglio Antonio Mazzeo a consegnare l'importante riconoscimento alla Savino Del Bene Volley e a dichiarare: "Abbiamo voluto dire grazie alle giocatrici e a tutto lo staff per aver portato in alto il nome della Toscana con la vittoria della coppa Cev e per la strada che hanno fatto anche in campionato, fermandosi in semifinale".

Un ringraziamento per una stagione entusiasmante che, come ha ricordato lo stesso Mazzeo, ha fatto “emozionare tanti toscani” e che ha visto la società del patron Nocentini ritoccare i propri primati oltre che il suo albo d'oro.

Oltre alla conquista della CEV Cup, seconda manifestazione europea in ordine di importanza, la squadra ha infatti stabilito il record di vittorie e di punti conquistati nella regular season di Serie A1, per poi spingersi fino alla semifinale scudetto. Risultati questi che hanno garantito a coach Barbolini e alle sue atlete la qualificazione alla prossima CEV Champions League.

Per celebrare questi traguardi i consiglieri regionali Fausto Merlotti e Marco Stella hanno proposto al consiglio regionale il conferimento del Gonfalone d'Argento alla nostra società ed oggi così il presidente della Savino Del Bene Volley Sergio Bazzurro ha ricevuto un premio che ripaga la società per il lavoro fatto in questa stagione.

"Sono contento soprattutto per le ragazze, lo meritano, - ha dichiarato Bazzurro - hanno vinto, hanno combattuto fino alla semifinale e l’anno prossimo, quando andremo a competere in Champions League, proveremo a far meglio. Per fare l’ultimo salto dovremo avere ancor più voglia di vincere, nello sport fa la differenza".

Oltre al presidente Bazzurro hanno preso parte alla cerimonia coach Massimo Barbolini, la capitana Enrica Merlo e le sue compagne di squadra Ekaterina Antropova, Isabella di Iulio e Veronica Angeloni, quest'ultima, giunta alla conclusione della sua carriera agonistica, è stata inoltre omaggiata con una statuetta del Pegaso, simbolo della Toscana e presente nel Gonfalone della regione.

A prendere parte alla cerimonia anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, i consiglieri Francesco Gazzetti e Fausto Merlotti. Presenti poi anche il delegato provinciale del Coni, Gianni Taccetti e, per il Comune di Scandicci, il sindaco Sandro Fallani, accompagnato dal vicesindaco Andrea Giorgi e l’assessora allo sport Ivana Palomba.

Una giornata speciale dunque quella della Savino Del Bene Volley, con la prestigiosa cerimonia del Gonfalone d'Argento che è stata inoltre preceduta dalla conferenza stampa di fine stagione, a cui hanno preso parte la consigliere Sandra Leoncini, il direttore sportivo Francesco Paoletti e l'allenatore Massimo Barbolini, oltre a Veronica Angeloni.

"Se ci guardiamo indietro non posso che dire che è stato un anno bellissimo – ha esordito Leoncini - un anno iniziato con una grande novità, visto che abbiamo giocato a Palazzo Wanny. Per noi è stato un trasferimento di successo perchè abbiamo avuto molto pubblico e giornate in cui il palazzetto è stato stracolmo di passione. Se mi volto indietro vedo una serie di vittorie, vogliamo ripartire da qui per fare ancora meglio nel prossimo".

Il direttore sportivo Francesco Paoletti ha confermato le ambizioni della Savino Del Bene Volley anche per il prossimo futuro: "L'idea è di proseguire sulla strada intrapresa ed essere protagonisti in un campionato competitivo come la Serie A1".

Coach Barbolini ha voluto iniziare il commento della stagione ringraziando il suo staff, ricordando che la competizione nel prossimo campionato sarà ancora più di alto livello e che, nella prossima stagione, ci sarà da onorare un impegno importante come la CEV Champions League. Il tecnico della Savino Del Bene Volley ha però sottolineato come la società sia cresciuta negli anni e aspira a crescere ancora: "Il prossimo anno l'obiettivo è mantenere la squadra a questo livello perchè la società se lo merita".

Oltre che fornire l'occasione per fare un bilancio della stagione sportiva, la conferenza stampa di oggi ha consentito anche a Veronica Angeloni di ufficializzare la conclusione della sua carriera da atleta. L'ormai ex schiacciatrice ha inoltre comunicato che rimarrà all'interno della Savino Del Bene Volley, andando a ricoprire il ruolo di responsabile delle relazioni esterne e marketing. "Resterò a fianco di questa squadra e della società" ha dichiarato Angeloni commentando il suo prossimo futuro.

Fonte: Savino Del Bene Volley - Ufficio stampa