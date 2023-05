Identificato gruppo di giovani che aggredì studenti a Pisa: sono tutti minorenni

Sono stati identificati, al termine delle indagini condotte dai carabinieri di Pisa, i presunti responsabili di un'aggressione ai danni di alcuni studenti universitari il 25 marzo scorso. Quella sera il gruppo, composto da cinque giovani minorenni che a vario titolo hanno preso parte ai fatti, si scagliò contro altri tre giovani in piazza Dante. Secondo quanto ricostruito tutto sarebbe iniziato per futili motivi, da una spallata provocata di proposito. Alla richiesta di spiegazione del giovane colpito le provocazioni sarebbero continuate fino a che, da verbali, non sono sfociate in aggressione fisica. Il gruppo avrebbe a quel punto raggiunto gli studenti e alcuni sarebbero stati offesi mentre altri presi violentemente a calci e pugni, riportando lesioni rilevanti che hanno richiesto l'accompagnamento in pronto soccorso. In seguito, i giovani responsabili dell'aggressione, sono fuggiti.

Tramite testimonianze e le immagini della videosorveglianza cittadina, i carabinieri sono riusciti a dare un volto a ciascuno di loro. Adesso i cinque sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Firenze.