Il ministro Schillaci in visita alla Fondazione Monasterio: "Posto di eccellenza"

Lo stretto legame tra ricerca e cura, la multidisciplinarietà dei team, l’innovazione tecnologica applicata alla clinica. Sono i valori identitari di Monasterio, frutto degli insegnamenti del suo fondatore, il professore Luigi Donato, valori che ieri il Ministro della Salute, professor Orazio Schillaci, che di Donato è stato alunno, ha potuto constatare durante la sua visita istituzionale all’Ospedale del Cuore di Massa.

Ad accompagnare il Ministro, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il direttore generale di Fondazione Monasterio Marco Torre. Hanno partecipato alla visita anche l’onorevole Alessandro Amorese, il prefetto Guido Aprea, il questore Raffaele Cavallo, il comandante della Guardia di Finanza provinciale colonnello Gabriele Di Guglielmo e il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Americo Di Pirro.

Il Ministro Schillaci ha visitato il Biocardiolab, il laboratorio di bioingegneria dell’Ospedale del Cuore in cui ingegneri, fisici e clinici collaborano nei progetti di ricerca applicata alla cardiologia, alla cardioanestesia e alla cardiochirurgia. La visita è proseguita, quindi, nel nuovo blocco operatorio che verrà inaugurato a breve: un ampliamento di oltre 2mila metri quadrati con quattro sale operatorie ad alta tecnologia.

La visita ha anche offerto l'occasione per apprezzare la grande passione delle donne e degli uomini di Fondazione Monasterio e per fare il punto sull’iter di riconoscimento di Monasterio come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), riconoscimento che, oltre a garantire una più corretta veste giuridica all’Ente, consentirà di istituzionalizzare le collaborazioni in essere con le Università e il Cnr e di realizzare, come nel progetto del professor Donato, un centro specialistico di valenza internazionale.

"Questo è un posto di eccellenza - sono state le parole del ministro Schillaci a conclusione della sua visita - Per motivi di formazione professionale, conoscevo il professor Donato e sono rimasto molto impressionato da questo ospedale in cui si uniscono ricerca di base e clinica: e questo è fondamentale perché la Medicina vive di innovazione tecnologica e di ricerca scientifica".

"Ringrazio il Ministro Schillaci - ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani - apprezzo la sua competenza e la sua collaborazione. La presenza del Ministro all’Ospedale del Cuore è una attestazione di stima, oggi ha l’opportunità di conoscere da vicino una delle nostre eccellenze, Fondazione Monasterio. Adesso il nostro obiettivo - ha concluso il Presidente Giani - è fare di Monasterio un Irccs, per contribuire all'ulteriore miglioramento di un sistema di efficienza".

"È motivo di orgoglio per noi - ha spiegato il direttore Marco Torre - accogliere il Ministro della Salute nel nostro Ospedale del Cuore. Siamo felici che abbia potuto riconoscere e apprezzare in Fondazione Monasterio i principi del professor Donato che ispirano il nostro lavoro ogni giorno".

Fonte: Fondazione Monasterio - Ufficio stampa