Incidente ad Arezzo, muore anche la moglie del conducente. Grave il figlio 25enne

Fatale l'impatto alle porte di Arezzo per il padre di famiglia 56enne Francesco Diana, così è stato anche per la moglie Gianna Mori, 50 anni. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio tra la Skoda delle vittime e una Porsche. Grave il figlio 25enne dei defunti, ma fuori pericolo di vita.

L'urto è stato violentissimo e ha causato le vittime nella Skoda Fabia che sopraggiungeva nella direzione opposta. Per il marito non c'è stato niente da fare, è morto in ospedale Arezzo poco dopo il ricovero con l'ambulanza. Moglie e figlio sono stati portati con gli elicotteri del 118 a Firenze e Siena. La donna non ce l'ha fatta a superare i traumi.