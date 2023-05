Lavoratore in nero al mercato di Piombino, multe e sospensione per il titolare del banco

Controlli al mercato settimanale di Piombino da parte dei carabinieri, per la sicurezza e la tutela sul lavoro. Durante le verifiche i militari hanno individuato un lavoratore in nero, intento nelle attività di vendita. L'uomo identificato, straniero con regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non era stato assunto e pertanto prestava irregolarmente la propria attività lavorativa.

Avviata la segnalazione al nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Livorno, che hanno contestato la violazione amministrativa di "impiego di personale senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro in misura pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro", con relativo provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Elevata inoltre una multa di 3.600 euro e la somma aggiuntiva di 2.500 euro, da versare per ottenere la revoca della sospensione, previa assunzione del lavoratore non assicurato. Inoltre per il responsabile della ditta individuale è scattata la denuncia.