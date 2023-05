Il nido Rodari si amplia, classi spostate durante i lavori

Pubblicata la gara per l’intervento di ampliamento del nido d’infanzia Rodari. Si tratta di un investimento di 747.000 euro finanziato con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

"E’ una opportunità che vorremmo provare a cogliere sebbene i tempi siano molto stretti – dice il sindaco - La misura PNRR legata all’incremento degli spazi per i nidi è stata una delle più discusse e lunghe e questo ha ridotto gli spazi di lavoro per le pubbliche amministrazioni impegnate nel definire tutti i passaggi necessari. Nei giorni scorsi abbiamo approvato una variazione di Bilancio per creare le condizioni formali a proseguire il percorso avviato, con l’approvazione del progetto e con la successiva pubblicazione della gara. I tempi sono esegui ma il nostro impegno prosegue per provare a concretizzare anche quest’opera contestualmente all’adeguamento della struttura che invece è già definito e pianificato".

Il nido d’infanzia Rodari sarà infatti oggetto di un adeguamento sotto il profilo sismico. I lavori prenderanno il via nei prossimi mesi e per questo il prossimo anno educativo dovrà essere tenuto in un’altra struttura scolastica. Dal prossimo settembre i bambini e le bambine in continuità, ovvero coloro che già frequentano il nido Rodari, svolgeranno l’attività educativa nella scuola d’infanzia di via Risorgimento. Coloro che si iscriveranno per la prima volta al nido d’infanzia comunale faranno attività al nido comunale La Coccinella.

"Abbiamo già condiviso con i genitori questo temporaneo spostamento necessario per i lavori – dice il sindaco – In questo spazio, accanto all’adeguamento vorremmo provare a concretizzare l’ampliamento della struttura. Un investimento complessivo di oltre 1,1 milioni di euro per restituire alla comunità una scuola riqualificata, adeguata, efficientata e, se l’ampliamento sarà possibile, anche più moderna, capiente e funzionale".

Il progetto di ampliamento porterà a costruire non solo nuove aule ma anche un nuovo accesso, nuovi spazi per le attività e una loro diversa e funzionale distribuzione per rispondere anche a esigenze di ammodernamento della struttura.

"In questi anni l’edilizia scolastica ha rappresentato un’autentica priorità per la nostra amministrazione – dice il sindaco – Le risorse della programmazione straordinaria rappresentano oggi una opportunità unica per accelerare. L’obiettivo è quello di adeguare e migliorare i nostri edifici scolastici rendendoli più sicuri, più belli e più rispondenti alle esigenze di chi li abita".

In questo momento sono oltre 5 i milioni di euro investiti in interventi sulle scuole, lavori in corso e che prenderanno il via nei prossimi mesi.